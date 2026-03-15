Unos jubilados de más de 90 años se compran un Porsche para celebrar sus 70 años de matrimonio

Hay sueños que nunca es tarde para cumplir. Que se lo digan sino a una pareja que, para celebrar su 70 aniversario de boda, los británicos Dereck y Audrey Evans, de 92 y 94 años respectivamente, decidieron darse el gusto de comprar su primer Porsche. Un Macan de segunda mano, símbolo para ellos de una pasión duradera y un deseo inquebrantable de recorrer las carreteras. Es decir, a la edad que algunos bajarían el ritmo de su vida de sus emocios, ellos han decidido por acelerarlo más, demostrando que, tanto en los coches como en el amor, la edad es solo un número, según ha publicado L´Automobile.

Ahora bien, esta pareja eligió, en concreto un Porsche Macan, que es un SUV, porque es mucho más fácil de usar para las personas mayores en el día a día que un cupé o una berlina. Contaron que también probaron un modelo 911, pero fue claramente el Macan de gasolina de segunda mano el que les llamó la atención. Derek y Audrey recibieron su SUV alemán en el Centro Porsche de Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra, donde residen.

Mientras los Evans celebran su 75 aniversario de bodas, recuerdan que cuando se casaron, Porsche aún estaba en sus inicios. Por aquel entonces, la pareja inglesa conducía un Austin 7, su primer coche. En siete décadas, la industria automotriz ha cambiado drásticamente. Austin ya no existe, y Porsche, por su parte, se ha consolidado como uno de los fabricantes de coches deportivos más populares y exitosos. Esto no ha pasado desapercibido para su nuevo propietario: "Siempre he pensado que Porsche era único, tan atractivo y diferente a todo lo demás", afirma Derek Evans.

“Siempre quisimos un Porsche. Y entonces pensamos: ¿por qué no ahora? Ser propietario de un Porsche también implica pertenecer a una comunidad. Sientes que te unes a un club especial”, han asegurado. Es más, su hija Louise, dice que sus padres están disfrutando muchísimo de su SUV y que Derek aprecia especialmente el selector de modo de conducción en el volante. «No hay un solo joven de 19 años en Dorset al que papá no haya dejado atrás en los semáforos», bromea. "La verdad es que nunca han llevado una vida convencional. Cuando nos dijeron que se habían comprado un Porsche, no pudimos evitar sonreír".

Pero, ojo, su historia no termina con este Porsche. Esta pareja ya planea viajes largos en su Porsche. Y ya piensan en el siguiente modelo: "Un Taycan. Es un coche extraordinario. Me costó acostumbrarme a él, ¡pero qué máquina!", dice Derek emocionado. Esto significa, además, que a su edad ya que planea pasarse a un coche eléctrico, unos años en la que muchos conductores ya ni siquiera se plantean ponerse al volante.