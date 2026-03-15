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Unos jubilados de más de 90 años se compran un Porsche para celebrar sus 70 años de matrimonio

Este capricho se trata, además, de un SUV, un modelo de coche que es mucho más fácil de usar para las personas mayores en el día a día.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Senior couple driving convertible car at sunrise on rural highway
Una pareja mayor conduce por una carretera.Getty Images

Hay sueños que nunca es tarde para cumplir. Que se lo digan sino a una pareja que, para celebrar su 70 aniversario de boda, los británicos Dereck y Audrey Evans, de 92 y 94 años respectivamente, decidieron darse el gusto de comprar su primer Porsche. Un Macan de segunda mano, símbolo para ellos de una pasión duradera y un deseo inquebrantable de recorrer las carreteras. Es decir, a la edad que algunos bajarían el ritmo de su vida de sus emocios, ellos han decidido por acelerarlo más, demostrando que, tanto en los coches como en el amor, la edad es solo un número, según ha publicado L´Automobile.

Ahora bien, esta pareja eligió, en concreto un Porsche Macan, que es un SUV, porque es mucho más fácil de usar para las personas mayores en el día a día que un cupé o una berlina. Contaron que también probaron un modelo 911, pero fue claramente el Macan de gasolina de segunda mano el que les llamó la atención. Derek y Audrey recibieron su SUV alemán en el Centro Porsche de Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra, donde residen.

Mientras los Evans celebran su 75 aniversario de bodas, recuerdan que cuando se casaron, Porsche aún estaba en sus inicios. Por aquel entonces, la pareja inglesa conducía un Austin 7, su primer coche. En siete décadas, la industria automotriz ha cambiado drásticamente. Austin ya no existe, y Porsche, por su parte, se ha consolidado como uno de los fabricantes de coches deportivos más populares y exitosos. Esto no ha pasado desapercibido para su nuevo propietario: "Siempre he pensado que Porsche era único, tan atractivo y diferente a todo lo demás", afirma Derek Evans.

“Siempre quisimos un Porsche. Y entonces pensamos: ¿por qué no ahora? Ser propietario de un Porsche también implica pertenecer a una comunidad. Sientes que te unes a un club especial”, han asegurado. Es más, su hija Louise, dice que sus padres están disfrutando muchísimo de su SUV  y que Derek aprecia especialmente el selector de modo de conducción en el volante. «No hay un solo joven de 19 años en Dorset al que papá no haya dejado atrás en los semáforos», bromea. "La verdad es que nunca han llevado una vida convencional. Cuando nos dijeron que se habían comprado un Porsche, no pudimos evitar sonreír".

Pero, ojo, su historia no termina con este Porsche. Esta pareja ya planea viajes largos en su Porsche. Y ya piensan en el siguiente modelo: "Un Taycan. Es un coche extraordinario. Me costó acostumbrarme a él, ¡pero qué máquina!", dice Derek emocionado. Esto significa, además, que a su edad ya que planea pasarse a un coche eléctrico, unos años en la que muchos conductores ya ni siquiera se plantean ponerse al volante.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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