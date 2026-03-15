Un Nothing Phone (4a) con estilo propio: lo he probado y te digo por qué es un serio candidato a liderar la gama media

Resumen: Si hay una marca que ha logrado mantener su seña de identidad intacta desde el comienzo, esa ha sido Nothing. He probado durante varias semanas el nuevo Nothing Phone (4a) y hay alguna que otra mejora que me ha parecido interesante. Su diseño sigue siendo único en todo el sector, ahora incorporan los tonos rosa y azul, cuenta con una pantalla más resistente y con más brillo, crece ligeramente en autonomía y su sistema de cámaras sigue rindiendo muy bien, aunque sin cambios respecto a la anterior generación.

Ventajas

Lo primero que tengo que destacar es la personalidad. Si hay algo que agradecemos, es una estética diferente y Nothing sabe de eso mucho.

Su pantalla mejora en resistencia, pero también en brillo.

La batería crece levemente, pero sigue prometiendo ese día entero de autonomía sin problema.

Su sistema de cámaras, con estabilización óptica y teleobjetivo periscópico, sigue siendo muy bueno para el rango de precio en el que está.

Desventajas

Aunque sus cámaras son muy buenas, se habría agradecido alguna mejora en el ultra gran angular de 8 megapíxeles.

Mi reseña del Nothing Phone (4a)

Voy a ser sinceros, me he empapado de Nothing en los últimos días. He tenido la suerte de probar a la vez sus recientes lanzamientos: el Nothing Phone (4a), los auriculares Headphone (4a) y el Phone (4a) Pro, del que traeré una reseña a fondo en los próximos días.

Pero hay una especie de mística que rodea a los dispositivos de la marca británica. Los ves y sabes que son de Nothing. Eso es algo que para aquellos que probamos decenas de móviles, auriculares y resto de productos tecnológicos, es una noticia brillante.

Es el caso del Phone (4a). Después de haberlo probado durante varias semanas, sólo hace falta sacarlo de la caja para darnos cuenta de que hay cosas que no cambian. Y que así siga.

En mi caso, lo he usado en su tono blanco habitual. Pero la novedad, presentada en el MWC 2026, son sus dos nuevos colores: rosa y azul. Nothing ve la vida de color, pero sigue haciendo móviles muy completos.

El Nothing Phone (4a) Sergio Coto / El HuffPost

El Phone (4a) sigue con una estructura muy similar a la del Phone (3a), no incluye enormes cambios, pero sí logra pulir algunos aspectos. Igual se podría haber subido la apuesta en cámaras, pero es que claro, hablamos de un móvil que parte desde los 349 euros y que hace muy buenas fotos.

Estéticamente, el leve cambio en la parte trasera me gusta mucho. Yo sigo siendo partidario del cristal, característico de la marca. Sigue apostando por un sensor principal y un teleobjetivo de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 8 megapíxeles. En la parte frontal, un sensor de 32 megapíxeles que responde de forma óptima.

Es cierto que no nos encontramos una transformación completa en su cámara, ni falta que le hace. Nothing usa el sensor principal Samsung GN9 de 50 megapíxeles con estabilización óptica. Y con eso lo digo todo. Captura con todo lujo de detalles hasta con el zoom en 3,5x.

El sistema TrueLens Engine 4 y el Ultra XDR permiten que las imágenes y los colores se procesen a la perfección. Y es que, qué más le podemos pedir en cámaras a un móvil en este segmento del mercado.

Algunas de las mejoras sí las he notado en su pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas de 120 Hz. Como ese brillo mejorado hasta los 1600 nits en exteriores y pico máximo de 4500 nits con HDR; o el Corning Gorilla Glass 7i, que lo hace mucho más resistente.

Su batería crece hasta los 5080 mAh y, en mis pruebas, supera el día de uso pese a ser intensivo. Además, sigue apostando por la carga rápida de 50W. También integran dos altavoces estéreo duales y dos micrófonos para mejorar la experiencia en llamadas o durante el consumo de contenido multimedia.

Sabiendo no estamos hablando de un móvil pensado para explotarlo en el área gaming, su procesador Snapdragon 7s Gen4 va muy bien y me parece suficientemente potente para su rango de precio.

Hay algo que todavía no he mencionado y es la interfaz Glyph. Se trata de la Glyph Bar, situada en la parte trasera, cerca de las cámaras, que cuenta con 63 63 mini-LEDs que ofrecen un brillo de hasta 3500 nits. Nos permite, por ejemplo, enterarnos de notificaciones sin necesidad de desbloquear el móvil. Algo que no está demás, aunque en mi caso no le he sacado mucho provecho.

Si algo vuelve a demostrar Nothing con el Phone (4a) es que las barreras están para derribarlas. El nuevo móvil de la compañía británica no rompe con lo establecido, pero sí sigue siendo muy diferente, estéticamente hablando, en su segmento. Y ofrece un nivel de cámaras de un nivel mayor a lo que suele ser habitual en su segmento.