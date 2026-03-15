Iñaki Gabilondo dice de un modo cristalino qué le parece lo que está haciendo Sánchez con Donald Trump

El histórico periodista Iñaki Gabilondo ha ofrecido una entrevista al periodista y escritor Euprepio Padula en El Círculo Independiente en la que no ha dudado ni un segundo en describir de forma cristalina qué le parece la postura de Pedro Sánchez contra Donald Trump y la escalada que ha provocado en Irán.

En primer lugar, el comunicador ha asegurado que lo que a él le entristece es que "si todos los problemas que tiene España es porque está Sánchez, es difícil que arreglemos los problemas que España tiene, que son muchos".

Iñaki Gabilondo ha destacado que la crisis 2008 fue "una catástrofe colosal y fue Zapatero". "Si tú crees que es Zapatero, piensas, basta con quitar a Zapatero para que el problema se resuelva. Lo irritante de esta polarización, además de lo que asusta. Me irrita porque imposibilita la solución de los problemas", ha señalado.

Acto seguido, Euprepio Padula le ha preguntado por su opinión sobre la reacción que ha tenido Sánchez con Estados Unidos. "De forma clara, gritando el 'No a la guerra', se ha puesto en frente a Trump e Israel, en este nuevo ataque al derecho internacional", ha señalado el escritor.

Iñaki Gabilondo ha reconocido, de primeras, que "en este momento, Sánchez está diciendo lo que, de una manera ortodoxa, ha venido diciendo Europa toda la vida". "No ha dicho nada que no sea el pensamiento de fondo de Europa", ha añadido.

"Está actuando como Dominique de Villepin, en la Guerra del Golfo. Liberal, conservador, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, que pronunció un discurso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ha pasado a la historia", ha señalado.

Gabilondo ha comparado aquel discurso con la postura de Sánchez y cree que el presidente del Gobierno es "el representante del pensamiento europeo". "Está Europa pasando una sacudida absolutamente colosal", ha razonado.

El 'no' a estas guerras

El histórico comunicador ha justificado el posicionamiento de Pedro Sánchez. "Como se ha puesto el mundo como se ha puesto, con la ley de la fuerza desatada, hubiera precisado mejor el 'No a la guerra", ha expuesto.

"Sobre todo, el 'no' a estas guerras que no tienen otro tipo de justificación que los intereses más bastardos, los más indefendibles, que no se pueden sostener de ninguna manera en ningún sitio. No están amparados por ningún tipo de legalidad de nada. Imposible", ha añadido.

Iñaki Gabilondo ha destacado que "lo que ha dicho Pedro Sánchez ha sido un destilado, básico, del pensamiento crítico europeo". "Por eso, se ha convertido en una referencia, que no tendría que haber sido sólo una referencia de la izquierda. Como hombre socialdemócrata, está solo", ha explicado.

"Europa sabe, en el fondo de su corazón, que lo que está diciendo Pedro es lo que Europa lleva diciendo siempre y lo que forma parte de su discurso oficial", ha sentenciado el histórico periodista.