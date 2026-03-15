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Una española que trabaja en Australia cuenta cómo valoran allí a los españoles: "Y nosotros, peleándonos unos con otros"
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Una española que trabaja en Australia cuenta cómo valoran allí a los españoles: "Y nosotros, peleándonos unos con otros"

"El país más bonito del mundo".

Juan De Codina
Juan De Codina
Paula Di Martino, española en Australia.
Paula Di Martino, española en Australia.TikTok: @paula.dimartino / Fotomontaje: HuffPost

La creadora de contenido Paula Di Martino (@paula.dimartino) hace un buen tiempo que se mudó a Australia para trabajar, como hacen tantos jóvenes españoles que buscan una oportunidad laboral en el extranjero por diferentes motivos, ya sea para poder guardar un colchón de dinero, aprender nuevas culturas o mejorar el uso de los idiomas.

En un reciente vídeo publicado en su perfil de TikTok, ha puesto en valor varios pensamientos de los australianos sobre los españoles, lo que le ha llevado a la conclusión de que España "es el mejor país del mundo".

"Llevo dos años viviendo en Australia y os tengo que decir que si de algo estoy muy orgullosa en esta vida es de ser española, y yo sé que en España esto parece como que hoy en día no se puede decir", ha expresado al principio del vídeo. Ha hablado de un señalamiento por ello, pero aun así dice "con la cabeza bien alta" que en Australia hablan maravillas del país.

No solo los australianos

"No solo te hablo de los australianos, en Australia hay muchísima gente de todos los países del mundo, y no he conocido absolutamente a nadie que diga nada malo de nuestro país", ha defendido.

No solo se ha referido a la "pedazo de gastronomía" que hay en cualquiera de las ciudades, sino al clima español. "Hablo tanto del norte con su frío, Valencia con su buen tiempo, el sur con su calorcito de verano, es que la gente alucina", ha añadido.

Un punto muy a favor es cómo son los españoles en general: "Nos aman, qué salero que tenemos ahí. Y nosotros, peleándonos unos con otros, con miedo a decir que viva mi país".

"Estás en estos países, fuera de tu casa, lejos, y se vive muy bien y todo lo que quieras, pero tú sabes lo que estoy pensando yo. Estaba en un barco en Filipinas y yo solo me quería ir a mi pueblo. Allá donde esté, no hay nada como España", ha concluido.

Juan De Codina
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Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

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