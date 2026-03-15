Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Despiden a los dos días a un joven por no querer estrecharle la mano a su jefe y le caen 34.000 euros de indemnización
en directo
Elecciones Castilla y León 2026 en directo: abren los colegios electorales
Sociedad
Sociedad

Despiden a los dos días a un joven por no querer estrecharle la mano a su jefe y le caen 34.000 euros de indemnización

Un gesto aparentemente pequeño que acabó en los tribunales.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Primer plano de dos empresarios de pie en una oficina dándose la mano
Dos empresarios de pie en una oficina dándose la mano tras una reunión exitosa en la que llegaron a un acuerdo.Getty Images

En el mundo laboral, los despidos suelen asociarse a problemas de rendimiento o recortes de plantilla. Sin embargo, en ocasiones surgen casos que llaman la atención por lo insólito de sus motivos. Situaciones cotidianas que, por un gesto aparentemente pequeño o un malentendido cultural, pueden acabar teniendo consecuencias importantes en el ámbito profesional, e incluso desencadenar conflictos legales y decisiones judiciales.

Es lo que ocurrió con un joven trabajador que fue despedido apenas tres días después de empezar su empleo por negarse a estrechar la mano a su superior. Un caso que finalmente acabó en los tribunales y que terminó con una sentencia favorable para el empleado. La resolución obligó a la empresa a indemnizarlo con 34.000 euros por los perjuicios sufridos, al considerar los jueces que su despido había sido discriminatorio.

Según el fallo, recogido por Libertatea, el trabajador, contratado para prestar servicios informáticos en modalidad de teletrabajo, se negó a dar la mano a su jefe durante la presentación inicial por motivos religiosos. La negativa fue explicada por el empleado en un correo electrónico, en el que aclaró que su gesto respondía a convicciones personales y, ese mismo día, la empresa rescindió su contrato alegando “falta de conexión entre su desempeño y las expectativas de la organización”.

A favor de la diversidad religiosa

Ante esta situación, el joven decidió llevar el caso a los tribunales alegando discriminación religiosa, donde los jueces constataron dos puntos clave. Primero, que la tarea de soporte informático en remoto no exigía contacto físico con clientes ni compañeros y, por tanto, el apretón de manos no era “esencial” para el desempeño de sus funciones. Y segundo, que valorar a un empleado y decidir su despido a las 48–72 horas de su incorporación carece de justificación procesal razonable.

Como consecuencia, la sentencia consideró el cese invalido por discriminación religiosa. “La empresa utilizó la negativa a saludar como pretexto para despedir a un empleado que era percibido como diferente”, concluyeron los jueces, quienes subrayaron además que el respeto a la diversidad cultural y religiosa en el entorno laboral no es una opción, sino una obligación que las empresas deben garantizar.

El caso ha reabierto el debate sobre cómo compaginar normas internas de conducta, políticas de igualdad y el respeto a convicciones religiosas y culturales en el entorno laboral. Tal y como resumió el tribunal, “ningún empleado debería verse obligado a elegir entre su fe y su trabajo, la dignidad humana debe ser una prioridad en el ámbito profesional”. Una reflexión que vuelve a poner sobre la mesa los derechos fundamentales de los trabajadores.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos