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Claves de los Oscar 2026: 'Sirat', la gesta de 'Los pecadores' el poder de la gen Z, ¿auge y caída de Timothée Chalamet? y una gala para reivindicar
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Claves de los Oscar 2026: 'Sirat', la gesta de 'Los pecadores' el poder de la gen Z, ¿auge y caída de Timothée Chalamet? y una gala para reivindicar

La ceremonia de entrega de la 98º edición de los Oscar se celebra en la madrugada del 15 al 16 de marzo, hora española, en el Dolby Theatre de Los Angeles.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Óliver Laxe, Timothée Chalamet, Jessie Buckley y Michael B. Jordan
Óliver Laxe, Timothée Chalamet, Jessie Buckley y Michael B. JordanGetty Images | El HuffPost

Los Oscar se encaminan hacia su centenario gozando de buena salud. Pero para los 100 todavía quedan dos años. Por el momento, en la noche del 15 al 16 de marzo de 2026 se celebra la 98º edición de los galardones que entrega la Academia de Hollywood desde 1929.

Como suele ser habitual, la ceremonia se emplaza en el Teatro Dolby de Hollywood, en Los Ángeles, y como también ocurre año tras año, se espera a numerosas estrellas cargadas de glamour que desfilarán por la alfombra roja para posteriormente seguir atentamente la gala.

Conan O'Brien, en los Premios Oscar de 2025.
  Conan O'Brien, en los Premios Oscar de 2025.GTRES

Algunos de ellos lo harán como invitados, otros como nominados, y hay quien acude a presentar premios. La Academia de Hollywood confirmó que Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph, Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña van a entregar galardones.

Adrien Brody, Mikey Madison, Zoe Saldaña y Kieran Culkin con sus estatuillas en los Oscar 2025
  Adrien Brody, Mikey Madison, Zoe Saldaña y Kieran Culkin con sus estatuillas en los Oscar 2025FilmMagic

Tras el éxito de la anterior edición, la organización ha contado por segunda vez con el humorista Conan O'Brien. También repiten como productores Jeff Ross y Mike Sweeney, mientras que los productores ejecutivos Raj Kapoor y Katy Mullan van ya por su tercera edición.

Una gala musical y ¿reivindicativa?

Es probable que haya menciones a la guerra de Irán, al ICE, quizá críticas a Trump y a lo mejor un recuerdo para Gaza. De ello se asegurará seguramente Javier Bardem, que habló abiertamente en la televisión estadounidense del genocidio cometido por Israel contra la población palestina y fue uno de los 81 actores firmantes de una carta abierta en la que condenan el silencio de la Berlinale y la censura a los artistas cuando se trata del conflicto en Gaza. Veremos a ver si Bardem dice algo.

Javier Bardem, en los premios Emmy el pasado mes de septiembre.
  Javier Bardem apoyando a Palestina en los premios Emmy 2025Michael Buckner

En una gala hay premios y discursos, pero también hay música. Para la 98º edición de los Oscar se esperan las actuaciones de Josh Groban y la Master Chorale de Los Angeles, la de Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, que interpretarán Golden, de la nominada Las guerreras K-pop. Y por supuesto Miles Caton y Raphael Saadiq van a cantar I lied to you, canción de la nominadísima Los Pecadores.

Esta película es precisamente la favorita. De hecho ya ha hecho historia al obtener 16 nominaciones. Nunca antes una película había cosechado tantas candidaturas. Le siguen Una batalla tras otra, que aspira a 13 Oscars, Valor sentimental, Frankenstein y Marty Supreme, con 9 nominaciones, y Hamnet, que puede hacerse con 8.

Timothée Chalamet ha perdido muchos puntos

En el apartado actoral, parecía que Timothée Chalamet por Marty Supreme podía tenerlo hecho para hacerse con su primer Oscar. Sin embargo se ha llevado algún que otro varapalo en el camino hacia la preciada estatuilla. Se hizo con el Globo de Oro y con el Critics Choice, pero se quedó sin el BAFTA y sin el Actor Award.

  Timothée Chalamet en los Oscar 2025)ROBYN BECK

Por si fuera poco, se convirtió en el bocazas del año -dudoso honor que en 2025 tuvo como ganadora a Karla Sofía Gascón- al decir que a nadie le importan ya el ballet y la ópera. Desde entonces le han llovido las críticas. ¿Le caerá el Oscar? Lo veremos, pero parece que será para Michael B. Jordan. Menos dudas apuntan a Mejor Actriz, donde las apuestas miran a Jessie Buckley, protagonista de Hamnet.

En reparto masculino destaca Jacob Elordi, el primer nominado al Oscar de la generación Z, mientras que en la categoría femenina suenan Amy Madigan, por Weapons, y Teyana Taylor, por Una batalla tras otra. Si Teyana no gana el Oscar, después de la temporada que lleva podemos decir que se ha convertido en una estrella indiscutible con o sin estatuilla.

Laxe celebrando con el equipo la nominación de 'Sirat'
  Laxe celebrando con el equipo la nominación de 'Sirat' en los Oscar 2025GTRES

Y luego está Sirat, la representación española por partida doble. Aspira al Oscar a Mejor película internacional y a Mejor Sonido. Esta última nominación es histórica porque es la primera vez en la que un equipo enteramente femenino podría llevarse el galardón. Las aspirantes son Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas.

Así puedes seguir los Oscar 2026

Si quieres enterarte de todo sobre los Oscar tienes dos opciones. La primera de ellas es seguir todo lo que desde El HuffPost te vamos a contar de estos galardones, empezando por la alfombra roja, siguiendo por los detalles y anécdotas que ocurran y quiénes son los ganadores y finalizando con la crónica para que te enteres de todo lo que dado de sí la ceremonia.

La segunda es seguirlo en Movistar+, que emite la gala en directo con una programación que comienza a las 22:30 horas del domingo 15 de marzo con La noche de los Oscar presentado por María Gómez. A partir de las 23:30 horas hay conexión con la alfombra roja, seguida de la gala, que comienza a las 00:00 horas.

Guillermo Álvarez Corrales
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Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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