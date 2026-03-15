Claves de los Oscar 2026: 'Sirat', la gesta de 'Los pecadores' el poder de la gen Z, ¿auge y caída de Timothée Chalamet? y una gala para reivindicar

Los Oscar se encaminan hacia su centenario gozando de buena salud. Pero para los 100 todavía quedan dos años. Por el momento, en la noche del 15 al 16 de marzo de 2026 se celebra la 98º edición de los galardones que entrega la Academia de Hollywood desde 1929.

Como suele ser habitual, la ceremonia se emplaza en el Teatro Dolby de Hollywood, en Los Ángeles, y como también ocurre año tras año, se espera a numerosas estrellas cargadas de glamour que desfilarán por la alfombra roja para posteriormente seguir atentamente la gala.

Conan O'Brien, en los Premios Oscar de 2025. GTRES

Algunos de ellos lo harán como invitados, otros como nominados, y hay quien acude a presentar premios. La Academia de Hollywood confirmó que Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph, Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña van a entregar galardones.

Adrien Brody, Mikey Madison, Zoe Saldaña y Kieran Culkin con sus estatuillas en los Oscar 2025 FilmMagic

Tras el éxito de la anterior edición, la organización ha contado por segunda vez con el humorista Conan O'Brien. También repiten como productores Jeff Ross y Mike Sweeney, mientras que los productores ejecutivos Raj Kapoor y Katy Mullan van ya por su tercera edición.

Una gala musical y ¿reivindicativa?

Es probable que haya menciones a la guerra de Irán, al ICE, quizá críticas a Trump y a lo mejor un recuerdo para Gaza. De ello se asegurará seguramente Javier Bardem, que habló abiertamente en la televisión estadounidense del genocidio cometido por Israel contra la población palestina y fue uno de los 81 actores firmantes de una carta abierta en la que condenan el silencio de la Berlinale y la censura a los artistas cuando se trata del conflicto en Gaza. Veremos a ver si Bardem dice algo.

Javier Bardem apoyando a Palestina en los premios Emmy 2025 Michael Buckner

En una gala hay premios y discursos, pero también hay música. Para la 98º edición de los Oscar se esperan las actuaciones de Josh Groban y la Master Chorale de Los Angeles, la de Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, que interpretarán Golden, de la nominada Las guerreras K-pop. Y por supuesto Miles Caton y Raphael Saadiq van a cantar I lied to you, canción de la nominadísima Los Pecadores.

Esta película es precisamente la favorita. De hecho ya ha hecho historia al obtener 16 nominaciones. Nunca antes una película había cosechado tantas candidaturas. Le siguen Una batalla tras otra, que aspira a 13 Oscars, Valor sentimental, Frankenstein y Marty Supreme, con 9 nominaciones, y Hamnet, que puede hacerse con 8.

Timothée Chalamet ha perdido muchos puntos

En el apartado actoral, parecía que Timothée Chalamet por Marty Supreme podía tenerlo hecho para hacerse con su primer Oscar. Sin embargo se ha llevado algún que otro varapalo en el camino hacia la preciada estatuilla. Se hizo con el Globo de Oro y con el Critics Choice, pero se quedó sin el BAFTA y sin el Actor Award.

Timothée Chalamet en los Oscar 2025) ROBYN BECK

Por si fuera poco, se convirtió en el bocazas del año -dudoso honor que en 2025 tuvo como ganadora a Karla Sofía Gascón- al decir que a nadie le importan ya el ballet y la ópera. Desde entonces le han llovido las críticas. ¿Le caerá el Oscar? Lo veremos, pero parece que será para Michael B. Jordan. Menos dudas apuntan a Mejor Actriz, donde las apuestas miran a Jessie Buckley, protagonista de Hamnet.

En reparto masculino destaca Jacob Elordi, el primer nominado al Oscar de la generación Z, mientras que en la categoría femenina suenan Amy Madigan, por Weapons, y Teyana Taylor, por Una batalla tras otra. Si Teyana no gana el Oscar, después de la temporada que lleva podemos decir que se ha convertido en una estrella indiscutible con o sin estatuilla.

Laxe celebrando con el equipo la nominación de 'Sirat' en los Oscar 2025 GTRES

Y luego está Sirat, la representación española por partida doble. Aspira al Oscar a Mejor película internacional y a Mejor Sonido. Esta última nominación es histórica porque es la primera vez en la que un equipo enteramente femenino podría llevarse el galardón. Las aspirantes son Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas.

Así puedes seguir los Oscar 2026

Si quieres enterarte de todo sobre los Oscar tienes dos opciones. La primera de ellas es seguir todo lo que desde El HuffPost te vamos a contar de estos galardones, empezando por la alfombra roja, siguiendo por los detalles y anécdotas que ocurran y quiénes son los ganadores y finalizando con la crónica para que te enteres de todo lo que dado de sí la ceremonia.

La segunda es seguirlo en Movistar+, que emite la gala en directo con una programación que comienza a las 22:30 horas del domingo 15 de marzo con La noche de los Oscar presentado por María Gómez. A partir de las 23:30 horas hay conexión con la alfombra roja, seguida de la gala, que comienza a las 00:00 horas.