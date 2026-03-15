Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Russian Red: "Me bajaba llorando muchas veces del escenario, frustrada porque no entendía mi rol ni qué estaba haciendo"
en directo
Elecciones Castilla y León 2026 en directo: abren los colegios electorales
Sociedad
Sociedad

Russian Red: "Me bajaba llorando muchas veces del escenario, frustrada porque no entendía mi rol ni qué estaba haciendo"

La cantante presenta en dos semanas 'Rojo Relativo', un autorretrato en forma de cabaret.

Redacción HuffPost
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 17: Lourdes Hernández González aka Russian Red attends the Pedro Del Hierro photocall during Mercedes-Benz Fashion Week Madrid at Galería De Cristal on September 17, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)
  Russian Red retratada en una alfombra roja en septiembre de 2025, en Madrid.Getty Images

Lourdes Hernández (Madrid, 39 años), bien conocida como Russian Red está de estreno. En tan solo dos semanas presenta en Madrid y en Barcelona su nuevo cabaret, Rojo relativo, en el que expone de forma transparente "las muchas identidades que cultivó en sus años en Estados Unidos". "Es la mejor cosa que he hecho en mi vida", celebra en conversación con El País

"Puedo decir: esto está bien hecho, bien elaborado, bien trabajado, bien comunicado, bien evolucionado", asegura en sus declaraciones al medio. Pero no todo fue seguridad y serenidad en su carrera profesional. Tal como ella misma relata en la entrevista, durante muchos años estuvo "muy traumatizada", sobre todo, cuando se subía al escenario. 

"No lo disfrutaba", confiesa Hernández. "Yo creo que por autoexigencia pensaba que tenía que estar en una especie de trance ahí arriba, pero no lo alcanzaba y no lo entendía", explica la cantante. "Me bajaba llorando muchas veces, frustrada porque no entendía mi rol ni que estaba haciendo", reconoce. 

"Los primeros años en Los Ángeles me dediqué a ir a escuelas de improvisación, a hacer cursos de clown, de danza contemporánea, de ópera. Y me pegaba unos viajes… porque, claro, yo que no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Muchas veces me rompía delante de esa gente pero trataba de seguir", continúa en su entrevista con El País.

"Me hace feliz haber encontrado un lugar donde puedo ser feliz"

La cosa ha cambiado en los últimos años para Russian Red. Ahora es más feliz: "Me hace feliz haber encontrado un lugar donde puedo ser feliz sobre el escenario", reconoce. "Ahora cuando me siento incómoda es una oportunidad para investigar qué está pasando, para hacer el ridículo y que del ridículo brote algo maravilloso", agrega.

De hecho, en este momento de su carrera asegura que "me reconozco absolutamente en mi relación". "Es dificilísimo tener una identidad pública y saber quién eres, porque durante mucho tiempo, cómo tú te percibes a ti misma, depende de cómo la gente te está percibiendo", explima. "Siempre nos estamos mirando en el otro para entender quiénes soomos, es complicado...", reflexiona.

Redacción HuffPost
EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos