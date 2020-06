Pablo Alborán: "Soy homosexual"

“Siempre he luchado contra toda la expresión en contra de la igualdad: el racismo, la transfobia, la homofobia, el machismo... Hoy quiero que ese grito sea más fuerte y tenga más peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual y no pasa nada, la vida sigue igual”, ha señalado.

“Hola, familia. Como sabéis el mundo está dejando unas noticias agridulces últimamente, todos nos sentimos extraños. Nos replanteamos la vida, el trabajo, lo que nos hace feliz y lo que no. A veces olvidamos el amor que nos une y desde ese amor me gustaría contaros algo muy personal”, ha empezado diciendo.

El cantante ha continuado haciendo un llamamiento por los que no pueden contarlo abiertamente como él, que señala que en su familia y su entorno siempre le han dejado querer a quien quiera.

“Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era. Hay mucha gente que lo sabe, lo supone y le da igual. En mi casa y en mi familia he sentido siempre la libertad de amar a quien he querido y dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños”, ha seguido diciendo.

“En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, Warner, jamás me he sentido discriminado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo. Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así. Por eso hoy sin miedo también espero que este mensaje ayude a alguien. Pero sobre todo, esto lo hago por mí”, ha señalado.

“Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí y lo que sucede alrededor y que se podía sentir identificado cualquiera con mis letras, sin importar el género, la edad e incluso el idioma porque para mí la música es libre”, ha continuado diciendo. “Y yo soy igual de libre que mis canciones, quiero ser coherente y lo más responsable posible conmigo mismo”, ha añadido.

El autor de temas como Saturno o Solamente tú ha señalado que seguirá centrando su vida pública en su carrera e intentará seguir trabajando con respeto al público y la profesión. “Quiero daros las gracias por el cariño que siempre he recibido y por el apoyo incondicional que me dais y espero poder volver pronto y enseñaros todo lo que estoy preparando. Es un disco muy especial. Un abrazo muy fuerte y a vivir que la vida se va”, ha concluido.

El malagueño ha recibido multitud de comentarios de apoyo de sus seguidores y de sus compañeros de profesión, así como desde el colectivo LGTB que han apoyado su paso al frente hacia la visibilidad al ser referente de muchos jóvenes.