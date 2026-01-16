La broma de Harold (91 años) al "casarse" con su mujer tras 70 años juntos: "Es una gran decisión, ¿estás segura?"

Hay matrimonios más o menos duraderos. De acuerdo a los datos que se desprenden del Instituto Nacional de Estadística (INE) tomando sus datos de 2024, los divorcios aumentaron un 8,2% con respecto a los dos años pasados, que iban en descenso.

No obstante, a pesar de que las cifras no son las más positivas, hay que tener esperanza en el amor, y si no que se lo preguntan a Harold y Frances. Este matrimonio de Estados Unidos que supera los 90 años ha decidido que era el momento de tener la boda de sus sueños después de llevar 70 años casados, recoge el medio 6News Richmond.

Una dilatada historia de amor

Las primeras líneas de esta preciosa historia de amor se escribió en la década de los 50 en una pista de patinaje cuando apenas tenían 20 años. Decidieron fugarse para vivir su idilio y ahora han querido que esa boda que nunca tuvieron fuera una celebración por todo lo alto.

"Después de todos estos años, todavía lo amo, lo aprecio, aprecio todo lo que ha hecho por mí durante estos años", expresó Frances en el momento de renovar los votos. Harold, por su parte, con un tono jocoso, estaba listo para dar el sí quiero a la mujer de su vida, a la que a día de hoy la sigue viendo como "una chica especial": "Oye, amigo, es una decisión importante. ¿Seguro que quieres casarte? Creo que sí", bromeó.

Un cariño para toda la vida

La pareja recorrió ese pasillo hasta el altar con la misma ilusión de quien lo hace a una edad mucho más temprana. Ambos entonaron ese sí quiero rotundo, a la vez que se prometieron amor profundo y protección en la salud y la enfermedad hasta que la muerte los separe.

También tirando de ironía, dados los años de la pareja, el oficiante les instó a viajar, montar en montañas rusas con "la sabiduría para aprovechar cada oportunidad de vivir", añadió en un tono más serio.

El matrimonio, que ha atravesado por diferentes problemas de salud, está agradecido por "cada día que tenemos juntos". Ambos dejan un recado muy valioso a todas las personas que comparten su cariño con otra: "Elige a la persona adecuada, pues pasarás el resto de tu vida con ella, y creo que lo segundo es igual de importante: poner a Dios primero", concluyeron.