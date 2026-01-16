Adiós a Tinder: la nueva moda en Nueva York es jugar a 'Love is Blind' en la vida real pagando 100 dólares por tener citas con los ojos vendados

Encontrar el amor a través de aplicaciones como Tinder o Grindr —donde muchas parejas famosas se han conocido (como, por ejemplo, el alcalde de Nueva York y su mujer)— es posible. Sin embargo, además de esta vía, también hay otra nueva forma de tener citas que se está poniendo de moda en Estados Unidos: las citas a ciegas con vendas en los ojos.

Las personas detrás de estas ideas son My Hoang Nguyen, de 38 años, y su amiga, Martina Grüber, cofundadora del proyecto, quienes iniciaron ya hace algo más de un año esta iniciativa tras ver un programa de televisión que hacía algo similar, según contaron en The Post.

"A las dos nos encantó 'Love is Blind' (programa de televisión sobre citas a ciegas)", destacó una de ellas al diario citado. "Así que dijimos: '¿Por qué no organizar nuestro propio evento y darle concepto de 'LIB'?'. Queríamos que las citas volvieran a ser divertidas y emocionantes, sin ser tan superficiales", señalaron.

La idea es sencilla. El local cuenta con una lista de acceso bastante limitada, de unos 30 participantes aproximadamente, en la que organiza encuentros donde cada persona puede llegar a tener hasta cuatro citas diferentes, para que pueda elegir quien le gusta más.

El precio de la entrada es de unos 100 dólares e incluye una bebida, aperitivos y una cena completamente a ciegas donde pueden conversar y conocer a otras personas, sin el prejuicio externo de cómo es o cómo viste.

Antes de la cita, las parejas realizarán un cuestionario sobre intereses personales, gustos y aficiones, entre otras cuestiones, que más tarde analizará una Inteligencia Artificial (IA) para seleccionar, de la mejor forma posible, los encuentros.

Una de las curiosidades que las creadoras de la experiencia comparten es que fue mucho más difícil encontrar hombres dispuestos a participar que mujeres. Para poder conseguirlos tuvieron que recurrir a una llamativa estrategia.

"A los chicos que me parecían atractivos en el metro, les daba una tarjeta que decía: 'Estás buenísimo'", contó a The Post. "Y en el reverso tenía nuestro código QR y decía: 'Te doy esto porque creo que eres guapo, pero tu persona no está en tu algoritmo. Prueba esto", añadió.

Las mujeres son citadas quince minutos antes que los hombres para que no vean el rostro de sus posibles parejas y son guiadas por un voluntario para tomar asiento. Una vez dentro, cuentan con 12 minutos para cada cita y finalmente decidirán si alguna de ellas le ha gustado, o no.

"Es muy emocionante ver a la gente ser vulnerable, conocer a alguien de una manera tan única", señaló una de las creadoras de la experiencia. "Se trata de salir de tu cabeza sin fijarte en la apariencia y sin tener que fingir quién eres... Ojalá surja algo hermoso", sentenció la mujer.

Otra forma innovadora para ligar es las conocidas como speed dating. Una aplicación que se dedica a ello es 'bedazzling', la cual organiza citas rápidas (de siete minutos) en Madrid, pues según defienden, "en tan solo siete segundos, nuestro cerebro decide si alguien nos atrae".