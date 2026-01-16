Iñaki López ve la comentada foto de Donald Trump y Machado y le es inevitable reaccionar por un detalle que nota: recuerda lo que pasó horas antes

Donald Trump sigue siendo el gran protagonista de este 2026. La noche del pasado jueves se abría un nuevo capítulo después de que la Casa Blanca publicara una foto del presidente del EEUU, Donald Trump, y María Corina Machado, con motivo de que esta le ha ofrecido su medalla de Nobel de la Paz por su "compromiso por la libertad" de Venezuela.

Las especulaciones acabaron siendo ciertas y al final decidió de entregarle la medalla conmemorativa a Trump, que mostró en su día su desencanto por no haberlo recibido él. El mandatario estadounidense genera cada día miles y miles de reacciones en redes sociales y uno de los más críticos a esta última noticia ha sido el periodista Iñaki López.

El presentador de Más Vale Tarde es una de las voces reconocidas que están a la vanguardia del análisis crítico de la actualidad, especialmente en el panorama político. Si ya ha demostrado en numerosos directos su desacuerdo con las políticas de actuación de Trump, esta ha sido la gota que ha colmado el vaso.

La contundente reacción de Iñaki López

El periodista ha reaccionado a través de su perfil oficial de la red X, antes conocida por todos como Twitter (aunque algunos la seguimos llamando así), en el que cita el mismo tuit de la Casa Blanca en la que retrataba la famosa foto.

"No solo le entrega la medalla del Nobel. Se la ha enmarcado y dedicado 'por su contribución a la democracia...", ha expresado en primera instancia. Y además, recuerda que esto se ha producido "unas horas después de que el republicano calificara como 'fantástica' a Delcy Rodríguez". Han sido más de 23.000 visualizaciones y 700 'me gusta' (y subiendo) en apenas unas horas.

En lo que se puede convertir "la mayor democracia del mundo"

Por otro lado, durante uno de los programas de MVT, saltaba la noticia de que Trump cuestionaba las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre. En la mesa de debate participó hasta el almirante retirado Juan Rodríguez Garat, que recordaba que en la campaña electoral "prometió que si le votaban los estadounidenses no iban a tener que volver a votar".

López, entonces, afirmaba en directo que "la mayor democracia del mundo se puede convertir en autocracia en auge" y advertía de que esto "cambia la historia". "Esto es terrible", sentenciaba el presentador.

Ganadores del Nobel de la Paz

