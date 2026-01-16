Como para preguntarle a Grok: miles de usuarios reportan una caída global de la red social X

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La web que monitorea en tiempo real el estado de sitios web y servicios digitales 'Down Detector' ha registrado un importante pico  de problemas en la red social de Elon Musk.

Un logo de la red social X, el que están viendo miles de usuarios a los que no les funciona la plataforma.NurPhoto via Getty Images

Parece el día de la marmota, pero no lo es. La red social X ha sufrido su enésima caída mundial en los últimos meses, la segunda en lo que va de semana, según ha recogido la web que monitorea en tiempo real el estado de sitios web y servicios digitales Down Detector.

Miles de usuarios han reportado en esta página web que no estaban teniendo problemas para poder acceder a la plataforma o recargar la página. Unas quejas que se han acrecentado con el paso de los minutos hasta llegar a los 3.400 avisos.

En el caso de estar dentro de la red social X y recargar la página, la plataforma se queda completamente en blanco. No aparece ni carga ningún mensaje y aparece el siguiente aviso: "Algo salió mal. Intenta recargar".

  El mensaje de error que aparece en la red social X.X

Los reportes han arrancado a eso de las 15:50 horas, en España, con su pico máximo a las 16:20 horas. Aunque pocos minutos después han bajado, se ha ido comprobando que seguía funcionando mal, sin actualizar el timeline ni mostrar ningún mensaje.

Por suerte, parece que a eso de las 17:00 horas se ha empezado a recuperar el servicio. Habrá que ver si esta recuperación es algo pasajero o si es una alegría para todos aquellos que querían seguir usando la red social con normalidad.

De caída en caída y tiro porque me toca

Debe ser que el mediodía, hora peninsular, no es un buen momento para la red social X esta semana. La plataforma de Elon Musk lleva varias caídas en los últimos meses, la último no hace mucho, el pasado martes.

La misma página web Down Detector comenzó a registrar a partir de las 15.00 horas, hora en la Península, notificaciones de miles de usuarios que avisaban de que no les funcionaba correctamente.

Unas caídas que poco tienen que ver con las del pasado mes de noviembre, ya que todo tenía que ver con un fallo de Cloudflare que afectó a numerosas páginas webs, redes sociales, chatbots de IA y otros servicios en streaming.

