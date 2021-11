Expulsan a una diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid tras decir esto del hermano de Ayuso

La presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia Carballedo, ha expulsado este jueves a la diputada socialista María del Carmen López tras un comentario que ésta ha hecho sobre el hermano de Isabel Díaz Ayuso.

López ha asegurado que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid se dedica a “ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar”.

En ese momento, Carballedo ha cortado a la diputada por “hacer alusión directa a una familiar de un diputado de la Asamblea”. “Lo está haciendo además no con palabras amables ni con palabras neutras, lo está haciendo además con palabras muy graves. No se me ocurre nada más en contra de lo que son las reglas de la cortesía parlamentaria”, ha afirmado.

“Usted como diputada y todos tenemos el deber de mantener y adecuar nuestra conducta a las reglas de la cortesía parlamentaria”, ha proseguido antes de pedir a López que retirase “esa acusación”.

“Presidenta, no lo voy a retirar. Y me gustaría que la misma actitud que tiene hoy aquí la tuviera todos los días con la presidenta, que nos insulta y que no para”, ha respondido la socialista, que ha sido llamada al orden por tercera vez y expulsada.

Pero López se ha negado a irse y, finalmente, todos sus compañeros de la bancada socialista se han ido, seguidos por los de Más Madrid y Vox.