Feijóo propone reformar el suplicatorio para que no sirva para "amnistiar al sanchismo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este domingo que propondrá una reforma del suplicatorio para que no pueda traducirse en que los políticos lo usen para librarse de la justicia. "La historia no amnistiará al sanchismo y mi Gobierno tampoco", ha afirmado en la clausura de la 28ª reunión Interparlamentaria que ha celebrado el PP este fin de semana el A Coruña.

Ningún político, ha añadido, puede tener derecho a usar el suplicatorio -la autorización que debe conceder el Congreso o el Senado para que un juez pueda investigar o procesar penalmente a un diputado o senador mientras dure su mandato- para librarse de la justicia ni para "asegurarse la impunidad".

Según ha dicho Feijóo, la solicitud de reforma viene derivada de la coyuntura actual, ya que "nadie imaginó lo que Sánchez ha llegado a hacer" y en un momento en el que hay un diputado en la cárcel "en pleno ejercicio de sus facultades" (José Luis Ábalos).

"Nadie puede descartar que llegasen a usar la figura del suplicatorio para esquivar la justicia", ha dicho Feijóo, por lo que es necesario que se reforme esa figura para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo y en el archivo de ningún delito.

Fuentes del PP han recordado en un comunicado que para que el Tribunal Supremo pueda imputar a un aforado es necesario que el Congreso apruebe un suplicatorio, por lo que el poder político tiene la potestad de librar a un aforado del Poder Judicial.

Con un presidente del Gobierno "abonado a la teoría del lawfare", añade el partido, podría darse el caso de que convenciera a sus socios de Gobierno de que votaran en contra de un suplicatorio en una causa contra él o contra cualquier compañero de su partido.

Y si se niega el suplicatorio, la causa queda sobreseída para siempre, señalan.

Para evitarlo, el PP buscará que se reforme la ley para blindar la capacidad de la justicia de investigar los posibles delitos de cualquier español "por muy presidente del Gobierno que sea".

Con la reforma el Congreso mantendrá la capacidad de negar un suplicatorio, pero la causa no quedará sobreseída de manera definitiva, por lo que cuando ese aforado deje el acta la causa le estará esperando.