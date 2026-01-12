El bloque de la derecha saca 13 puntos a la izquierda y roza la absoluta por el sprint de Vox: lograría el 18% de los votos

Si hoy hubiera elecciones generales en España, la derecha sería la ganadora, sin duda. Pero no tanto la de siempre, cada vez más escorada, que representa el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, sino por el ascenso imparable de los ultras de Vox, con Santiago Abascal al frente.

Lo constata la última entrega del sondeo regular del instituto 40dB. para El País y la Cadena SER, conocida este lunes, que expone que el bloque de la derecha sacaría hasta 13 puntos al de las fuerzas de izquierda en una cita con las urnas, en buena medida porque Vox coparía hasta el 18% de los sufragios. Son datos nunca vistos en democracia, 5,5 puntos más que en las últimas generales de 2023, que se basan en 2.000 entrevistas online.

Como destaca el análisis del diario del Grupo Prisa, los datos evidencian la tendencia de las elecciones más recientes, las regionales de Extremadura, en las que la ultraderecha pasó de 5 a 11 escaños pese a concurrir con un candidato como Óscar Fernández, del que apenas un 34,1% del electorado sabía su nombre a una semana de depositar la papeleta.

La encuesta se realizó entre el pasado 29 de diciembre y el 5 de enero, por lo que ya contempla la reacción al ataque de Donald Trump a Venezuela y que los de Abascal han defendido a pies juntillas. Los populares, tras cierto estancamiento, suben medio punto respecto al barómetro anterior, hasta colocarse en el 31,5% en la intención de voto, casi dos puntos por debajo de su resultado de las últimas elecciones reales; "es que el partido ultra quien mejor capitaliza el desgaste del PSOE", indica el diario.

Los socialistas, por su parte, con un 27,1%, pierden siete décimas respecto al sondeo anterior, lo que los sitúa casi cinco puntos porcentuales por debajo de su resultado en las urnas en 2023. Un mal escenario para el actual presidente, Pedro Sánchez, porque sus posibles bloques de gobernabilidad tampoco superan al adversario: la distancia por bloques escala hasta los 13 puntos a favor del PP y Vox por esa bajada del PSOE y, sobre todo, del espacio a su izquierda.

Y es que Sumar pierde 6,4 puntos desde los comicios generales y Podemos, que entonces formaba parte de la coalición, se queda en apenas el 3,5%. Se Acabó la Fiesta, la marca del agitador ultra Alvise Pérez, debutaría en las urnas, si los comicios se celebrasen hoy, con un 2,1% de las papeletas.

¿Y cómo está la mayoría de investidura, compuesta por Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC? Los que apoyaron a Sánchez se sitúan en el 6,1%,casi un punto menos de lo que aglutinaron en los últimos comicios generales.

El contexto

En los días en que se realizó el sondeo, la apuesta de Trump por la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez, en lugar de la líder opositora María Corina Machado descolocó al PP, que tardó varias jornadas en admitir "dudas" sobre la legalidad de la operación del presidente de EEUU, si bien aprovechó la crisis en Venezuela para atacar al jefe del Ejecutivo. "Se ha colocado del lado incorrecto de la historia", dijo vicesecretario de coordinación autonómica del partido, Elías Bendodo.

Sánchez, a su vez, envió una carta a la militancia en la que en la que condenó “con rotundidad” la “violación de la legalidad internacional en Venezuela”, al tiempo que llama a los suyos a no caer en las narrativas de “derrota” que “han comprado algunos progresistas” y plantarle cara “al retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional”.

En esos mismos días, la bolsa española cerró su mejor año en tres décadas, y se confirmó que España registró en 2025 otro medio millón de empleos nuevos por cuarto año consecutivo. Además, se hizo público el intercambio de mensajes entre el presidente del PP, Núñez Feijóo y el expresidente valenciano Carlos Mazón, el día de la DANA, que muestran la preocupación del líder de la oposición por manejar el relato en la comunicación de la catástrofe que se cobró finalmente 230 vidas.

La auditoría externa encargada por el PSOE tras los escándalos que afectan a los dos secretarios de organización anteriores (Santos Cerdán y José Luis Ábalos) descartó la financiación irregular del partido, pero cuestionó algunos gastos reembolsados a Ábalos, como comidas inusualmente caras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, la pasada semana, en La Moncloa. Pablo Blazquez Dominguez

Transferencias de voto

Según se extrae de esta nueva entrega de 40dB., los votos han ido bailando entre formaciones de la siguiente manera:

Vox sigue teniendo al votante más fiel -el 86,3% de sus apoyos de 2023 repetirían hoy-, seguido por el PP (74,9%) y a mucha distancia del PSOE (67,1%).

Si las elecciones se celebrasen ahora, los populares cederían al partido de Santiago Abascal un 13% de sus votos en las últimas generales, mientras que Vox reduce al 2,3% sus fugas al PP y tiene más problemas con el flanco a su derecha, la marca del agitador ultra Alvise Pérez, que se llevaría un 7,7% de sus papeletas. La formación de extrema derecha es la que más votantes saca de la abstención: casi un 13%.

Las fugas de los socialistas apuntan en todas direcciones: un 4,1% de sus votantes de 2023 elegiría ahora la papeleta del PP; otro 4,8% la de Vox y un 3,6% se decanta por Sumar. Entre indecisos y quienes afirman que hoy se abstendrían, el PSOE acumula otro 15,4% de desencantados.

En Sumar, el desconcierto de sus votantes es total: menos de la mitad (46,3%) de sus apoyos en 2023 repetiría; el 24,5% de sus votantes de entonces se decanta ahora por Podemos (entonces integrado en la coalición); el 9,9% por el PSOE y la cifra de abstencionistas e indecisos ronda el 16,5%.

Intención de voto por género

¿Y cómo están las cosas si miramos el género?

El PSOE se impone en intención de voto -en el dato sin la corrección demoscópica, o sea, sin cocina- femenino, con un 22,4%, es decir, dos puntos más que el PP (20,2%) y nueve por delante de Vox (13,2%), si bien, la primera opción entre las mujeres, con un 26,3% es la que agrupa a las indecisas, abstencionistas o dispuestas a votar en blanco o nulo.

Los socialistas sufren apenas una ligera bajada (del 22,9% del sondeo anterior al 22,4%) en la intención de voto femenino tras la catarata de denuncias internas por acoso sexual y después de que el propio Sánchez pidiera perdón por el hecho de que el partido no hubiera atendido en tiempo y forma a quienes denunciaron a uno de sus antiguos hombres de confianza, Francisco Salazar.

Vox, que niega la violencia machista y ataca lo que llama políticas de género, obtiene 8,6 puntos más en intención de voto entre los hombres que entre las mujeres.

Sumar registra un punto más en el electorado femenino (5,8%) que en el masculino (4,8%), mientras que Podemos obtiene mejores resultados entre los hombres (3,9%) que entre las mujeres (2%). El juez instructor Adolfo Carretero ha decidido enviar al banquillo al ex portavoz de Sumar y cofundador de Podemos Íñigo Errejón por un presunto delito de abuso sexual a la actriz Elisa Mouliaá. La Audiencia Provincial de Madrid ha de resolver los recursos presentados contra esa decisión.

En el electorado masculino, el PSOE (20,2%) aventaja ligeramente a Vox (21,8%) y obtiene 3,1 puntos más de intención de voto que los populares (17%).

Jóvenes en una universidad española Europa Press via Getty Images

Intención de voto por franjas de edad

En el caso de las franjas de edad, destaca sobre todo el poder de la ultraderecha entre los jóvenes españoles, que explican fenómenos como que el 19% de ellos vea bien los años de la dictadura franquista.

Los de Abascal vencen en intención de voto de los 18 a los 34 años. La ventaja sobre sus competidores es especialmente amplia entre los más jóvenes (hasta 24 años), donde obtiene un 22,6%, esto es, 11,3 puntos más que el PP y 4,4 más que el PSOE (18,2%). Vox se impone a la suma de la plataforma de Yolanda Díaz y Podemos en todas las edades.

Los socialistas obtienen sus mejores datos en las franjas que van de los 55 a los 64 años (26,2%), la de los 35 a 44 (22,7%) y los mayores de 65 (22,1%), y el peor, en la horquilla de los 45 a los 54 (18%).

El PP logra sus mejores porcentajes entre los mayores de 65 (27,2%), y la franja entre los 55 y los 64 años (20,8%) y obtiene su peor dato entre los más jóvenes, apenas un 11,3% de intención de voto.

Finalmente, en la escala de autoubicación ideológica de la encuesta, siendo 0 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, los españoles se sitúan, de media, en el 4,9, ligeramente más inclinados hacia la izquierda.

Priorizar la sanidad pública



En esta entrega, informa la SER, también se ha preguntado a los ciudadanos sobre la sanidad española. Y las conclusiones son claras: la mayoría de la población cree que debería priorizarse el fortalecimiento de la pública, pero en los últimos tres años ha aumentado significativamente entre la ciudadanía la posición de pagar menos impuestos aunque se deteriore la calidad del sistema. Crece la percepción de que avanza la privatización sanitaria, con Madrid a la cabeza. Y menos de la mitad de la población considera que la sanidad pública funciona bien, indican los datos.

La mayoría de la población, el 67,5%, cree que debería priorizarse el fortalecimiento de la sanidad pública. Es la opción mayoritaria en las cuatro comunidades, aunque Madrid, con un 63,5%, y Cataluña, con el 65,4%, están por debajo de la media. El 27% prefiere un modelo mixto público-privado. En Madrid sube al 33%.

Entre los usuarios solo de la pública, el porcentaje es mayor: casi 8 de cada 10 consideran que España debería priorizar el fortalecimiento de la sanidad pública, mientras que menos de la mitad de los usuarios de la privada se decantan por consolidar un modelo mixto.

Los votantes de las derechas son los que menos apuestan por fortalecer la pública: en el PP, el 60%; en VOX, el 53,7%. Son los que más apoyan el modelo mixto. Por el contrario, en el electorado de izquierdas una amplia mayoría apuesta por apuntalar el sistema público: en torno al 80% en los del PSOE, Sumar y Podemos.

Predomina la percepción de que se destinan pocos recursos a la sanidad pública, una visión más acentuada en Cataluña o en Andalucía. Pero hay datos preocupantes desde 2023: la mayoría de los españoles, un 60%, sigue prefiriendo pagar más impuestos para mejorar la calidad de la sanidad, pero ese porcentaje ha bajado 20 puntos en tres años. Ha aumentado del 15% al 35% el número de ciudadanos que prioriza la rebaja de los impuestos aunque sea a costa de la sanidad pública.

¿Y las privatizaciones?

La mayor participación del sector privado en la sanidad de nuestro país es también motivo de consulta en esta entrega. Estas son sus conclusiones fundamentales:

Los habitantes de las comunidades autónomas del PP son quienes consideran en mayor medida que ha aumentado la participación del sector privado en la sanidad pública: el 41,8%. No obstante, esta percepción la comparte el 40,3% de la ciudadanía. En las del PSOE son el 36,8%.

Es en Madrid donde esta percepción es significativamente mayor: más de la mitad de los madrileños, un 50,7%, cree que ha aumentado la participación del sector privado en la sanidad pública. Son diez puntos más que la media, frente al 31,7% en Valencia. En Cataluña, el 40,7%, y el 45,2% en Andalucía.

6 de cada 10 españoles creen que la sanidad privada limita su cobertura de tratamientos largos, costosos y complejos. La mitad considera que está menos preparada que la pública para atender problemas graves o complejos. No obstante, un 57% piensa que incorpora las tecnologías e innovaciones con mayor rapidez que la pública. Son los votantes del PP y de Vox los que más valoran su capacidad de innovación.