Feijóo recupera a Borja Sémper como portavoz de campaña del PP

El ex dirigente del PP vasco Borja Sémper será el portavoz del comité de campaña de la formación para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, según ha anunciado este lunes Alberto Núñez Feijóo en rueda de prensa.

Sémper se ha presentado como imagen de la “moderación y la centralidad” y aportará propuestas “frente a otros que sólo insultan”. “Agradezco a Feijóo que me deje ser ser coherente con el fondo y las formas que creo deben aplicarse en la política. Les digo con pesar que la crispación política que se vive actualmente no tiene reflejo en la sociedad española, que se esfuerza y dialoga con el diferente. Yo no voy a contribuir a dar a la política de este país más ruido”, ha dicho.