Todos cometemos el mismo error cuando tenemos dolor de espalda

Si nada de eso funciona a corto plazo, tal vez haya que hacer una resonancia, pero Finucane indica que no siempre hace falta y que puede ser contraproducente, ya que, además del dolor que tienes, al estresarte, tus músculos se tensan más. Estas resonancias pueden detectar problemas que suenan preocupantes pero que no revisten mayor gravedad. “A todo el mundo, cuando envejece, le salen en la resonancia el equivalente a las canas. Es parte del proceso normal de envejecimiento, así que preferimos tratar a la persona y no a su resonancia”.