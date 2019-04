GTRES

Francisco Rivera Ordoñez (1974) forma parte de un gremio cada vez más cuestionado, el de los toreros. O, como diría el hijo de Paquirri, “perseguido”, porque son como “proscritos”. Fran Rivera no siempre ha votado al mismo partido, pero esta vez se desmarca del todavía 30% de indecisos que aún no saben por qué formación decantarse el 28 de abril. Eso sí, la defensa de la tauromaquia que haga un partido no ha condicionado su voto ni lo ha hecho nunca. En esta ocasión ‘los toros’ están más presentes de lo que lo han estado nunca en una campaña electoral y las posiciones de cada grupo están claras, a pesar de que la Cultura ha brillado por su ausencia en los dos debates televisados con los líderes políticos. Porque sí, el toreo es “un arte vivo y efímero”, explica Rivera Ordoñez, y se dicen “muchas mentiras” para atacarlo. Algunas de ellas, apunta, vienen precisamente de algunas formaciones... ¿Tienes ya decidido el voto? Sí, ya lo tengo decidido. ¿No has formado parte de los indecisos? Este año no. En los dos debates que hemos visto en televisión no se ha hablado de Cultura. En el de Atresmedia solamente se mencionó: le dedicaron menos de un minuto. ¿Qué te parece que no se le dé espacio en una campaña electoral? La Cultura en España está bastante inorganizada. Creo que hay que darle tiempo a todo lo que hay que organizar y arreglar. Me habría gustado que le hubieran dado tiempo al toro, pero bueno, creo que las posiciones son muy claras en ese sentido: hay unos partidos que están radicalmente en contra del toreo —y además fuera de toda razón— y hay otros partidos que lo están apoyando. En ese sentido están bastante bien posicionados cada uno.

Porque en contra de esa idea que cada vez está más extendida... ¿la tauromaquia es Cultura? No creo que se esté extendiendo cada vez más. Define Cultura. Cultura es una expresión artística que emociona a un tercero. Y el toreo es eso, una expresión artística que uno hace. El toreo es un arte vivo porque lo representas en ese mismo momento. Y además efímero, porque no se va a volver a repetir, pero sí emociona a un tercero que lo está viendo. No se cuestiona que otros sectores sean o no Cultura. Económicamente, ¿tiene más peso que esos otros sectores? No creo que la batalla sea ‘el toro es Cultura y otras expresiones no son cultura’, o que haya que debatir entre el toro y otra expresión artística. Creo que hay cabida para todos, no hay que pelear entre la cultura. Lo que sí es cierto es que el toro, económicamente hablando, da de comer a miles de personas directa e indirectamente. Además, cuida de un ecosistema ecológico, cuida de un animal único que se extinguiría, o sea que el toreo es el dueño de un ámbito muy amplio y está obligado a cuidar de él. De hecho, el toro recibe cuidados y mimos desde que nace hasta que aparece en la plaza. Entonces, ¿se miente para atacar a la tauromaquia? Se miente muchísimo y es muy peligroso. Todo lo que está haciendo la gente de PACMA diciendo que si acaricias a un toro... puede tener una consecuencia, que cualquiera que lo crea lo haga. Es como si me meto en una piscina con un tiburón blanco. Y luego se miente sobre cómo vive el toro, se miente sobre cómo se desarrolla la corrida y la lidia, la crianza... se dicen tantas barbaridades y tantas cosas. En el momento que mienten pierden la razón.

Parecía que se había dejado de lado la tauromaquia, pero ha aparecido con fuerza en la campaña electoral. ¿Gracias a quién? ¿Hay algún partido responsable de darle esta importancia? Hay partidos que son los que están poniendo sosiego y tranquilidad, están poniendo las cosas en su sitio y están poniendo sentido común, que son PP y Vox. Son los dos partidos que claramente la defienden. No creo que haya que defender la tauromaquia, pero visto lo visto sí hay que humanizarla y poner cara. Realmente estamos siendo perseguidos, parece que somos proscritos, es una barbaridad. Estos dos partidos claramente se han posicionado a favor del respeto a la tauromaquia. Tu vida está ligada al mundo del toro. ¿El peso que un partido da a la tauromaquia condiciona tu voto? Eso es muy español, lo de la micropolítica: yo voto lo que a mí me interesa y me viene bien. Creo que hay pensar un poco más en el interés general y no solo en el personal. Hay que meterlo todo en una coctelera y los partidos políticos tienen que dar ideas y opciones de mejorar y cogerlas todas. Aunque el toreo esté siendo injustamente atacado y yo sea torero, no voy a decidir mi voto únicamente porque un partido lo apoye. El interés general debe ser prioritario.

¿Has votado siempre al mismo partido? ¿Alguna vez te has arrepentido de tu voto? Te arrepientes siempre porque lo que es difícil es que un partido político cumpla todo lo que promete. No lo he visto nunca. Es impresionante. Es cierto que hay que votar porque luego el derecho al pataleo es lo único que tenemos. He votado a distintos partidos y me he arrepentido todas las veces. ¿Quién ha sido nuestro mejor presidente? He vivido muy pocos y, con madurez, menos todavía. En eso no me voy a posicionar.

