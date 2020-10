Gonzalo Giner: "África es el continente olvidado, la última oportunidad"

“La idea surgió hace ocho o diez años, cuando estuve en una zona selvática cercana al Congo, y a partir de entonces fue creciendo poco a poco”, confiesa a El HuffPost. “Estando allí contacté con la gente del lugar y encontré esa necesidad que uno siente cuando está en África y que le lleva a preguntarse cómo poder ayudar”, añade. “Luego pasa que no tienes tiempo o quizá no la suficiente determinación o valentía”, reconoce.

Sus referentes a la hora de escribir ésta, relata, han sido muchos. “Hace tres años conocí a Rebeca Atencia, una veterinaria gallega, primatóloga, y que ahora mismo es la mano derecha de Goodall. Me fascinó el trabajo que desarrollan y el entorno, pero no queríamos ni ella ni yo que la novela fuese un retrato exacto”, explica.

Para dar forma a sus personajes cooperantes también se ha basado en conocidos, sin dar nombres: “La mayoría veterinarios con los que tengo relación, aunque también médicos que han podido contarme sus labores allí”, describe.

El escritor compagina estos días la vorágine del éxito con su profesión: “Soy veterinario de vocación, la literatura vino después”, asegura. “Realmente me gusta mi trabajo y quiero seguir dedicándome a él”.

A pesar de ello, reconoce haber hecho ya una promesa de cara a un próximo proyecto. “Tengo una idea, como siempre, si no es una son varias. Me he comprometido con un amigo que lo pasó muy mal con el coronavirus acerca de un argumento, así que ahora tengo que cumplir”, justifica.

Hasta entonces, Giner saborea la buena acogida de esta nueva aventura ágil, profunda y sensorial que se mueve por el corazón de África y que atraviesa a quien recorre sus páginas.