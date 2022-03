La guerra de Ucrania también se libra en la ONU

Oliver Berg/dpa (Photo by Oliver Berg/picture alliance via Getty Images

En estos momentos Rusia tiene pendiente una “resolución de carácter humanitario” que quiere presentar ante el Consejo de Seguridad, mientras que los países llamados “occidentales”, hasta los rusos usan esta denominación, promueven otra, pero en su caso en la Asamblea General, donde las resoluciones no tienen carácter vinculante pero tampoco pueden ser vetadas por ningún país.

Para que no pareciese que está sola, Rusia ha tratado de encontrar acompañantes para su “resolución humanitaria”, pero sus adversarios no se han quedado de brazos cruzados: “Colegas de otras delegaciones nos hablan de presión política sin precedente y de chantaje para no copatrocinarlo”, dijo ayer en el Consejo el representante ruso, Vasili Nebenzia.