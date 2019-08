"Habla con ella y si no, no folla": la celebración de los detenidos por la violación grupal de Bilbao tras ser liberados

“Libertad. Argelia. No tenemos problemas con las chicas, no follamos agresivos. Habla con ella y si no, no folla”. Cuatro de los seis hombres de entre 18 y 36 años, detenidos el viernes en Bilbao como presuntos autores de una violación en grupo a una joven de 18 años, han sido puestos en libertad por la jueza de guardia “porque apreció dudas”.

Cuatro de los argelinos liberados con cargos, que deberán firmar a diario en el juzgado, se han mostrado eufóricos ante las cámaras, frente a las que han explicado que las joven presuntamente violada no les ha reconocido. Otros dos de los detenidos fueron enviados este domingo a la prisión de Basauri por orden judicial.

Los individuos, quienes aseguran en todo momento que no tuvieron nada que ver con los hechos denunciados por la joven, argumentan entre risas y porros que fueron detenidos erróneamente por la Policía.