Halloween ya lo inventó Murcia (mucho antes de que llegara del extranjero)

Ni truco o trato ni un puñado de caramelos a cambio. Mucho antes de que se adoptaran esas costumbres del extranjero para celebrar Halloween en España, en Murcia ya se llevaba a cabo la fiesta, aunque los niños decían algo muy diferente, con rima, y esperaban otra recompensa: “La orillica del quijal, si no me la das te rompo el portal”. Ese es “el antecedente remoto del actual Halloween americano”, practicado durante siglos, una historia que deja el folclore de la Región, según Antonio Botía, cronista oficial de Murcia.

Halloween, apuntan, es la traducción de víspera de Todos los Santos. No se trata de competir con la cultura anglosajona, celta o americana, ya que beben de fuentes similares, cada uno con su ritual. Los más pequeños, animados por sus mayores, utilizaban las calabazas que se criaban en la huerta, a las que quitaban lo que se llama “la carne”, se cortaban por la parte baja y les ponía dentro lo que en Murcia se conoce como las mariposas —una vela sobre agua y aceite—, en recuerdo a los difuntos. La mariposa también se colocaba, y se sigue haciendo a día de hoy, en la chimenea o en un rincón especial de la casa.

Las casas en la huerta no estaban tan juntas como los vecindarios actuales y, ya metidos en la noche, los más pequeños colocaban las calaveras (las calabazas preparadas, coincidiendo con la época del producto, que en Murcia se consume, por ejemplo, en el guiso de la olla gitana) en los cornijales, en los pasos de carriles, en los cruces... es decir, en los lugares más oscuros y tenebrosos.

No todo era la ornamentación ‘tenebrosa’. Una vez que se retiraba el sol, iban en pandilla de casa en casa, llamando a la puerta de vecinos y familiares, para pedir la orillica del quijal, ese truco o trato de la huerta. Pronunciar “dame la orillica del quijal o te rompo el portal” era sinónimo de recibir presentes o “algunas pesetillas”. Los ‘zagales’ —muchachos en palabras murcianas o panocho— se comían todo lo que recibían y repartían lo que les sobraba.

Obviamente, no rompían el portal de los menos generosos, pero sí que hacían alguna trastada infantil, fruto de la inocencia. “Si no te atendían y sabías que ese vecino tenía un capricho especial por una planta, no se la destrozabas, pero la mudabas al porche de algún otro vecino”.