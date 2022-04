Mi hermano es un teórico de la conspiración y sus ideas me dejan loca

Durante el proceso de estudiar sus ideas y tratar de mantener la mente abierta, he cuestionado cada una de mis propias creencias. He tratado de determinar la magnitud de la amenaza que suponen estas teorías de la conspiración y en quién debemos centrar nuestros esfuerzos (amigos, familia, sociedad) para combatirlas. Pensar en las numerosas teorías de la conspiración de mi hermano (y de mis vecinos) como algo que no merece la pena estudiar es una solución tentadora, pero no intentar al menos comprenderlas me parece un error fatal.

Como Libra, me enorgullezco de encontrar el equilibrio en las cosas. Como política local, estoy comprometida a escuchar multitud de perspectivas y a buscar un terreno común con las mejores soluciones. Tratar con mi hermano ha desafiado los principios básicos de compasión, inacción y armonía que tanto aprecio como estudiante de taoísmo y budismo tibetano. Mientras otros miembros de mi familia se niegan a participar en estas conversaciones, a mí me hacen rabiar los vídeos que me envía por correo, pero pienso que me los envía porque me quiere y quiere ayudarme a despertar antes de que sea demasiado tarde. Inevitablemente, estos vídeos desaparecen de Internet antes de que tenga tiempo de verlos por segunda vez. A menudo me doy cuenta de que le envío mensajes a mi hermano que no le enviaría a ningún otro miembro de la familia, amigo o vecino. No es muy diferente regañar a un niño por sus travesuras. Cuando lo piensas en frío, te invade la vergüenza y la tristeza por lo que le has dicho.

Al tratar de comprender la profunda división que existe en mi familia (y en todo el país) me doy cuenta ahora de que recurrí a mi intelecto para reunir hechos y pruebas científicas que me ayudaran a entender mejor esta situación. Al hacerlo, perdí el equilibrio entre el intelecto y mis valores fundamentales de afecto y bondad. Mi hermana mayor, al leer un borrador de este blog, me dijo que estaba actuando como una “reina vikinga” que intenta “aniquilar al enemigo con palabras” y que, por tanto, solo estaba agravando la división. Me dijo que reflexionara sobre mí misma y considerara la idea de que quizás yo soy la estúpida, la oprimida, la niña pequeña; todos somos niños pequeños que aprenden a caminar, a correr, a bailar, ¿y quién soy yo para criticar?

Supongo que aniquilar con palabras es mejor que la alternativa. Me ha resultado muy difícil escribir sobre mi experiencia sin violar mis compromisos budistas de “no hacer daño” y “cuidar a los demás”. Por un lado, estoy profundamente preocupada y quiero rescatar a mi hermano; por otro, quiero reírme de ello; y por un tercer lado, quiero darle un portazo en la cara. A veces quiero levantar las manos y no escribir nada más por miedo a alimentar aún más nuestra crisis.

Pero entonces veo un vídeo de un trabajador sanitario en un hospital saturado que ruega a la gente que se vacune. Vuelvo a ver la violencia que tuvo lugar el 6 de enero en el Capitolio. Celebro Hanukkah con mi cuñado, cuyo padre, a los 7 años, fue uno de los 10.000 niños que viajaron en un tren de Alemania a Inglaterra sin sus padres en busca de un refugio seguro antes del comienzo de la II Guerra Mundial. Y si algo he aprendido en los últimos 20 años como madre, es que no tratar los problemas y ocultar los secretos familiares puede ser traumático y provocar la peores consecuencias. Son estas “verdades” las que me obligan a ponerme en pie y hablar ahora. Al mirar mi dolor a los ojos, espero utilizarlo para lograr un cambio.