Este hospital se propuso devolver a los familiares los objetos personales de los fallecidos por Covid-19

“En muchos casos, no quedaba nadie para recoger los objetos porque habían muerto familias enteras por el virus”, recuerda Di Girolamo.

Este proceso de devolución objetos sigue en marcha.

“Sentía con todo mi ser el sufrimiento de la gente en el momento de la separación”, asegura Di Girolamo. “Recuerdo una llamada telefónica de una hija que preguntaba por unos objetos de su madre: ropa, accesorios y joyas. En un descuido por mi parte, le pregunté: ‘¿Tu madre se llevó todas esas cosas al hospital?’ Y ella me contestó: ‘Cuando se la llevaron no tuvo tiempo de quitárselas’. Me sentí estúpida e insensible. Me di cuenta demasiado tarde de que era una persona mayor que probablemente se cuidaba mucho y le gustaba llevar el collar de perlas y el reloj incluso en casa. Otra hija me dijo: ‘Si me pudieras devolver aunque fuera el camisón de mi madre o su neceser de cosméticos, al menos podría olerla’. En ese momento me di cuenta de que, a pesar de lo difícil que era devolver todos los objetos desde el punto de vista práctico y emocional, teníamos que seguir adelante con este proyecto. Se lo debíamos a la gente”.

Otro episodio que conmovió especialmente a Di Girolamo fue el de un chico adoptado que vino a recuperar los objetos personales de su familia adoptiva, todos ellos fallecidos por coronavirus.

“No sabíamos nada de los orígenes del chico, pero era fácil deducir que no era la primera separación difícil en su vida”, comenta Di Girolamo. “La vida le ha vuelto a enfrentar a otro abandono. Le quitaron a su familia, le dieron una nueva y después esa familia también le fue arrebatada”, reflexiona.