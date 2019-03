“Decir que los medios de comunicación no son neutrales es decir la verdad. Pero yo he hablado de los propietarios de los medios”, ha dicho el político.

Iglesias ha asegurado que los medios no son neutrales y que “hay muchas cosas que no se están contando”.

Piqueras no ha dejado pasar este comentario y ha tomado protagonismo para contestar a su entrevistado. “Permíteme que le diga algo. Aquí intentamos mantener siempre la neutralidad. Y cuando no es así, hago lo que necesario para que así sea”, se ha defendido.

El candidato de Podemos a La Moncloa, por su parte, ha seguido insistiendo. “Me encuentro muy a gusto en esta casa y en otras cuando me entrevistan. Pero tengo que decir que no me gustan los grupos empresariales que los sustentan cuando no me gustan”, ha dicho.

Ha añadido que no le gusta “que el dueño de esta casa sea extranjero y me revuelve las tripas que haya participado en orgías con menores”, en referencia a la implicación de Silvio Berlusconi en el caso Ruby, cuyo testigo clave ha muerto hace escasos días en extrañas circunstancias. El exmandatario y empresario italiano fue absuelto.

Despues de ese comentario del político, Piqueras ha vuelto a replicar. “A los periodistas no nos gusta que desde la política se nos diga lo que tenemos que hacer”, ha sentenciado.

El ataque de Iglesias a Telecinco en la propia Telecinco y en horario de máxima audiencia ha provocado muchos aplausos en redes sociales, aunque la respuesta del periodista a la afirmación del periódico también ha cosechado algunos apoyos.