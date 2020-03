Igualdad, un derecho que nos concierne a todos

En ese sentido, es fundamental cambiar los comportamientos habituales que se han estado permitiendo hasta ahora y que de una forma deliberada han atentado contra la libertad de las mujeres y de las niñas. Todos aquellos comportamientos referentes a las características asignadas en función del género y de los estereotipos que han dado lugar a que la violencia y la desigualdad contra la mujer sea aceptada, deben ser suprimidos de nuestro imaginario más cercano y de nuestro modus operandi tradicional. Para ello, debemos formar a la sociedad con las herramientas necesarias para desarrollar las leyes y el marco jurídico necesario para hacer efectivos los derechos de igualdad que nos deben asistir en todo momento, sin importar sexo, raza, condición o religión. Es preciso impartir formación a los profesionales que trabajan en la docencia o con carácter público. Sensibilizar a la población de las diferentes formas y modos de igualdad y, en contraposición, de violencia, así como de las consecuencias que provocan. La educación debe ser el eje principal de la toma de conciencia de la sociedad. Quizás, por ello, se hace imperativo volcar en los diferentes planes académicos, de estudios, así como en los diferentes materiales didácticos, todas aquellas cuestiones que conciernen a la igualdad y a la libertad del individuo. Es esencial proteger y asegurar los derechos de la mujer y que, por ende, sean el centro del campo de actuación de las medidas a adoptar, a través de centros, organismos e instituciones especializadas que estén capacitadas para prestar la asistencia jurídica, social, médica y psicológica que se requiere. A ellas, junto a sus hijos que, en todos los casos, se perfilan como uno de los eslabones más débiles del sistema y que precisa resguardar y ayudar. Son la base del futuro de la sociedad que, en un acto de generosidad y justicia por parte de la ciudadanía, restablece el equilibrio y la ponderación para no crear víctimas colaterales y no dar pábulo a la marginalidad y/o exclusión social de personas que no han tenido la oportunidad de formarse y de participar plenamente en el estado democrático, social y de derecho al que pertenecen. Desde la creación de refugios, ayudas sociales, movilidad en todo el territorio estatal, protección de identidad y una acción efectiva de los mecanismos de comunicación y denuncia, por medio de líneas telefónicas gratuitas, con una disponibilidad total durante todo el año, asegurarán el cumplimiento de una deuda que no puede dejarse esperar más. No hay tiempo. Y es el hoy y el ahora.