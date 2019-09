II Guerra Mundial y sus protagonistas: así fue la vida de Churchill, Hitler, Mussolini, Roosevelt y Stalin

‘Hitler. La biografía definitiva’, Ian Kershaw (Península)

Adolf Hitler nació en Braunau am Inn (Austria) el 20 de abril de 1889 y se suicidó en su búnker de Berlín (Alemania) el 30 de abril de 1945. Fue un niño maltratado por el padre y de infancia difícil. Participó como suboficial en la Primera Guerra Mundial. En 1919 se afilió al Partido Obrero Alemán, precursor del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, Partido Nazi, cuyo liderazgo asumió en 1921. Dos años después protagonizó un intento de insurrección y fue condenado a cinco años de prisión de los cuales solo cumplió ocho meses. Tiempo suficiente para consolidar, afinar y encender la mecha de su ideología progermánica basada en la creencia de una raza superior y una política antisemita y anticomunista. Ideas que plasmó en su famoso y nefasto libro Mi lucha. Fue canciller de Alemania en 1933, y en 1934 asumió la presidencia bajo la ideologia Nazi que ya se había encargado de publicitar. Con su ataque a Polonia, el 1 de septiembre de 1939, desató la Segunda Guerra Mundial.

Uno de los historiadores que más y mejor ha investigado toda la vida de Hitler y cuya biografía es de referencia indiscutible es la de Ian Kershaw: Hitler. La biografía definitiva (Península). A continuación puedes leer un fragmento sobre su infancia y la relación con su padre:

“El primero de los muchos golpes de suerte que favorecerían a Adolf Hitler se produjo trece años antes de su nacimiento. En 1876, el hombre que habría de convertirse en su padre se cambió el nombre de Alois Schicklgruber por el de Alois Hitler. Resulta perfectamente creíble la afirmación de Adolf de que nada de lo que había hecho su padre le había complacido tanto como su renuncia al ordinario y rústico apellido Schicklgruber. No cabe duda de que el saludo ‘Heil Schicklgruber’ habría resultado impropio para un héroe nacional. (…)

Así pues, Adolf vivió sus primeros años bajo la agobiante tutela de una madre demasiado protectora en un hogar dominado por la amenazadora presencia de un padre partidario de la disciplina y de cuya ira la sumisa Klara no podía proteger a sus hijos. La hermana menor de Adolf, Paula, describiría después de la guerra a su madre como ‘una persona muy dulce y tierna, el elemento compensatorio entre un padre casi demasiado duro y unos hijos muy vivaces que quizá fueran algo difíciles de educar. Si alguna vez había riñas o diferencias de opinión entre mis padres —continuaba—, siempre se debía a los hijos. Era sobre todo mi hermano Adolf quien desafiaba a mi padre hasta forzarle a ser extremadamente severo y quien recibía cada día una buena tunda. […] ¡Cuántas veces, por otro lado, no le acariciaría mi madre e intentaría obtener con amabilidad lo que mi padre no era capaz de conseguir con dureza!’. El propio Hitler, durante sus monólogos nocturnos al calor de la lumbre en los años cuarenta, contaba a menudo que su padre perdía súbitamente los estribos y repartía golpes de inmediato. No quería a su padre, decía, pero cada vez le temía más. Solía comentar que su pobre y querida madre, a la que estaba tan unido, vivía constantemente preocupada por las palizas que él tenía que soportar y algunas veces esperaba junto a la puerta mientras recibía una tunda”.

Un acercamiento singular a la infancia y adolescencia de Hitler es la fascinante e inquietante novela de Norman Mailer El castillo en el bosque (Anagrama). En ella indaga sobre cómo se pudo crear un monstruo. Se pregunta cuándo el mal entró en ese niño al que su madre llamaba Adi y que era maltratado por su padre. Biografía, novela, filosofía, dudas, preguntas. El castillo en el bosquetermina cuando Hitler tiene 16 años porque de ahí en adelante todo es más conocido.