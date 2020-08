El rey Juan Carlos I ya no está en España, pero la reina Sofía se ha quedado y no en cualquier sitio. La reina lleva desde el pasado miércoles 29 de julio en el palacio Marivent en Palma de Mallorca, lugar de residencia estival de la familia real. “Doña Sofía no ha querido estar presente en la despedida, ha preferido irse a Marivent e iniciar sus vacaciones y eso es bastante significativo”, apunta el periodista experto en Casa Real Jaime Peñafiel sobre el gesto de la reina en uno de los momentos más importantes en la vida del rey emérito. “Es una frivolidad!”, añade.