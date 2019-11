La brutal estrategia de Jennifer Aniston para convertirse en reina de Instagram en solo un mes

Jennifer Aniston, en una presentación en junio de 2019.

Jennifer Aniston se ha pasado Instagram en solo un mes. En realidad se lo pasó en algo más de cinco horas. La actriz que dio vida a Rachel Green en Friends necesitó solo 315 minutos para conseguir un millón de seguidores en la red social. Lo hizo sin despeinarse: un martes cualquiera como quien no quiere la cosa. Un mes después de aquel hit ya supera los 19,4 millones de fans y no parece que el crecimiento vaya a ir a menos.

Esos primeros seguidores convirtieron a la novia de América (y ahora también de Instagram) en el mejor debut de la historia de la red social: es la usuaria que más rápido alcanzó el millón de seguidores superando incluso a Meghan Markle y al príncipe Harry de Inglaterra. Los duques de Sussex tuvieron que esperar cinco horas y 45 minutos para llegar a los siete dígitos.

Ellos son de la realeza pero ella es la reina…

La foto del debut tiene mucho que ver con este éxito sin precedentes que la ha llevado directa al Guiness de los Records y que hizo que ese día Instagram se cayese durante unas horas. Fue tal la avalancha de followers que recibió la actriz que la red no lo soportó. A ellos no les importó que su primera imagen fuese un selfie malo (malísimo) hiperpixelado. No. En lo que se fijaron fue en los protagonistas de la imagen: los seis actores de Friends en el típico reencuentro de amigos en casa de uno.

La mala calidad aporta credibilidad y naturalidad al encuentro, que (¡oh, casualidad!) se produce justo cuando se cumplen 25 años del estreno y 15 del final de la serie y cuando todos los fans siguen soñando con un posible regreso de los personajes en forma de película o capítulos especiales. Lo de la coca las rayas blancas sobre el móvil situado delante de Matthew Perry ya es otro debate, que seguro hizo que la foto se compartiese más aún y que no hizo ningún mal al crecimiento de seguidores de Aniston.

“Y ahora somos AMIGOS/FRIENDS de Instagram también. Hola, Instagram”, escribió la actriz cuyo éxito tuvo un efecto directo sobre cuatro de los otros cinco protagonistas de la foto y de la serie (hay que excluir a Matthew Perry que no tiene Instagram). Sus cuentas también experimentaron un importante incremento de seguidores durante la semana siguiente al debut de Rachel: cada protagonista ganó más de un millón de seguidores, según CrowdTangle. Es lo que se ha bautizado como El Efecto Aniston.

Ese 15 de octubre Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Leblanc y David Schwimmer ganaron 500.000 seguidores cada uno y al cabo de diez días (cuando Aniston ya tenía más de 16 millones de fans) ya acumulaban un millón más cada uno.

Lo de la foto de Friends es una parte más de la estrategia de Aniston como reina de Instagram. La actriz, que siempre se había mostrado reacia a compartir sus fotos y su vida, ha ido dando con cuentagotas la información de su perfil para crear todavía más expectación, si es que se necesitaba, y seguir sumando seguidores. En esa estrategia también tiene mucho que ver la elección de las fotos. Nada es fruto de la improvisación.

1. Primer paso: conocer Instagram

Antes de le que dieses a seguir al perfil @jenniferaniston, la actriz ya estaba en Instagram. Tenía una cuenta espía, como contó en una entrevista con Jimmy Kimmel. “Cuando me lo empecé a plantear, pensé que era hora de entenderlo y sumergirme en el grupo de redes sociales”, le dijo. Si iba a entrar al juego, que fuese por la puerta grande.

2. Esperar al momento (de aburrimiento) adecuado

Nueve años después de que Instagram llegase a nuestros móviles, las redes sociales se está empezando a convertir en algo un poco aburrido. “Ya no hay mucha novedad y la publicidad lo está invadiendo todo... Así que cuando a nosotros, aburridos espectadores autómatas, nos dan algo tan jugoso como un nuevo invitado que toma parte en nuestro juego nos lanzamos al cuello”, explica Idoia Doncel, experta en marketing digital de Datasocial, a El HuffPost Life. “Esto responde a la sed de sangre fresca de los usuarios”, añade.

3. La moderación como palabra clave

30 días, 10 fotos. Tampoco es algo casual. No es que no tenga más que compartir (probablemente sí) pero Jennifer Aniston no quiere excederse: lo poco agrada y lo mucho cansa. Además no tiene intención de volverse adicta y para evitarlo tiene su propia estrategia. “Decidí comprarme dos móviles”, explicó en Los Angeles Times. El de Instagram lo tiene en la oficina, así no se distrae más de la cuenta con la adictiva red social. “Ya tengo otras cosas con distraerme en mi vida”, confesó al diario.

4. Esto no es casualidad, es promoción

Monica, Ross, Joey y Phoebe y sus publicaciones con motivo del aniversario de Friends despertaron el interés de Aniston por Instagram, pero esa curiosidad no fue suficiente para la actriz. Ella misma ha explicado que la verdadera razón por la que se ha hecho una cuenta responde a una estrategia: la promoción de The Morning Show, la serie que Apple TV estrena este mes de noviembre y protagoniza y produce junto a Reese Witherspoon. Las dos compartieron pantalla en Friends y precisamente una de sus escenas la ha subido Aniston en Instagram. “No dudamos que este tipo de ganchos darán mucha publicidad gratis al show”, añade Doncel. ¿Alguien creía lo contrario a estas alturas?

5. Si no puedes con ellos, al menos decide por ellos

La promoción no es la única y exclusiva razón de la entrada de Aniston en Instagram: el control de su vida también tiene mucho que ver. La actriz, de la que se ha dicho y escrito de todo (sobre todo en cuestión de embarazos y relaciones sentimentales), es consciente de que no puede evitar que se hable y se comparta información sobre ella. Si se hace, al menos que sea lo que ella quiera. “La gente está en mis cajones de medias todo el tiempo. Quiero echarlos, aunque al menos ahora puedo elegir qué par de pantis enseñarles”, explicó a The Guardian.

6. Alíate con las mejores

Para entrar por la puerta grande en una red social, siempre está bien buscarse un padrino. Y la madrina de Aniston ha sido su socia Reese Whiterspoon. La actriz, toda una experta en la red (tiene más de 20 millones de seguidores), se ha dedicado en cuerpo y alma a promocionar a su compañera. El mismo día de la inauguración, compartía esta foto: “Ahora puedo etiquetarla en los memes de Friends. Bienvenida, Jen 💞!”

Y puestos a buscar aliados, tampoco es mala idea contar con una mención de Ellen DeGeneres. La presentadora, que la llevó al programa más de 10 días después de que Aniston entrase en Instagram, tiene más de 74 millones de seguidores. Casi nada...

7. ¡Sorpresa! Una foto sin maquillaje

BONUS TRACK: Todo empezó en 1994

Todo esto sin olvidar que Jennifer Aniston no es una actriz cualquiera. Ni tampoco solo Rachel Green. Es mucho más. Ella ha sido durante mucho tiempo (con permiso de Julia Roberts) la novia de América y también uno de los personajes más queridos de la pequeña pantalla. Por no hablar de su relación Brad Pitt y cómo la irrupción de Angelia Jolie dividió al mundo entre partidarios de una y de otra.

“Además Aniston era una influencer antes de que el término se hubiese inventando. Cada temporada de Friends marcaba el corte de pelo que todas las fans de la serie querían imitar, ¿quién no ha ido a la peluquería con una foto suya alguna vez en al vida?”, pregunta Doncel.