Jordi Sánchez: "No sé exactamente lo que niegan los negacionistas"

View this post on Instagram

No entiendo muy bien. ¿Qué vas a negar? Ves las fotos del Palacio de Deportes de Madrid y ves mucha gente allí. Ha muerto muchísima gente. No sé exactamente lo que niegan los negacionistas. Toda la gente se ha muerto por algo, da igual si se llama Covid o Gripe 2, eso es lo de menos. El caso es que hay una pandemia y eso no se puede negar porque la gente está enfermando y se está muriendo.

Fue un rollo. Primero porque tienes a toda la familia pendiente. Estaba en mi casa y como no me recuperaba una médico amiga me dijo “te mando una ambulancia”. Me llevaron al hospital y me dijeron “te tenemos que intubar, ¿quieres llamar a alguien?”. Hice una llamada y me durmieron 24 días. El despertar fue raro porque no te despiertas sin más, como cuando te despiertas de una noche, te despiertas confundido, aturdido, no sabes muy bien lo que ha pasado y lo que no ha pasado. Todo lo que has soñado o alucinado tienes que preguntar si ha pasado de verdad. Es muy confuso todo.

Bien. Ya estoy en mi casa. Estoy haciendo deporte, caminando por la montaña y cuidándome. Tuve mucha suerte y me he recuperado rápido.

- Contó Paz Padilla, que también estuvo ingresada por coronavirus, que le fuiste de gran ayuda.

Le dije ‘si tienes sintomatología y te encuentras peor no te esperes’. No es que yo me esperara pero al principio tuve cuatro días como de un trancazo. Estaba en la cama y estaba bien. Pensaba que iba cada día mejor pero no acaba de terminar. Nunca me faltó el aire ni nada de eso. Pero cuando llevaba ocho o nueve días y me puse otra vez a 38º y ya decidieron llevarme al hospital.

Ella se sintió muy mal un día y se fue directa al hospital pero nada más que eso. Es lo único que le dije, no te esperes. Si te encuentras mal te vas al hospital que para eso estamos pagando la Seguridad Social toda la vida.

- ¿Cómo surge la idea de hacer este libro? Me recuerda un poco al de Paul Aster, el de Creía que mi padre era dios.

Qué bonito ese libro. Lo leí hace muchos años. Siempre he escrito teatro y lo he estrenado en muchos sitios, fuera de España también he estrenado cuatro o cinco obras, pero nunca había escrito narrativa.

Escribo porque me parece liberador. Lo hago desde hace 25 años y en este caso me salió así. Me salían historias: unas de cinco líneas, otras de cinco páginas y otras de 10. No hay una voluntad de hacer relatos cortos, sencillamente surgen temas que no tienen nada que ver el uno con el otro y me encuentro con cuarenta y pico historias.

- Imagino que hay muchas vivencias propias en esos relatos.

Hay propias e inventadas. Son historias muy de barrio. Soy de la periferia de Barcelona y he estado mucho en la calle. Era un barrio de nueva creación donde todas las parejas se fueron a vivir recién casados y empezaron a tener hijos todos a la vez y aquello era como Chiqui Park. Éramos muchos chavales, todos de la misma edad.

- ¿Cómo has llevado la mega fama de ser Antonio Recio?

La he llevado bien, que la gente te pare por la calle para decirte que le ha encantado el capítulo de ayer o me gusta tu personaje a pesar de cómo es Antonio Recio, que tiene todos los defectos del mundo. La gente entiende que es una comedia y que estamos haciendo un retrato de un tipo de persona que está ahí y no he tenido ningún problema.

La popularidad y el hecho de que te pare la gente y te diga “estoy fatal en casa, estamos en paro y ese ratito que pasamos con vosotros nos olvidamos de todo” maravilloso.

- ¿Cómo se construye un personaje como Antonio Recio? Es una persona despreciable pero que logra caer bien a la gente.

El personaje lo tiene todo: es un compendio de defectos. Es egoísta, va con pistola por el rellano. La directora dijo “este personaje es así pero tiene que caer bien” y me lo llevé a lo infantil. A ese señor que todo le sale mal porque lo castigan muchísimo. Todo le sale fatal y siempre pierde. Ese hombre en la realidad es insoportable es para educarlo otra vez y meterlo en la cárcel. Como personaje es un bombón, a mí me hace muchísima gracia, pero ofende a todos los colectivos. Es tremendo. Se trata de que la gente entienda que es una crítica a ese tipo de persona, no una crítica a los colectivos.

- Antonio Recio es parte de la historia de España, ¿pesa esa responsabilidad?

Me hace feliz. La primera vez que gritan “pescadero cabrón” y oír las frases de Amador. Ir a una discoteca y escuchar la canción de Pablo Chiapella es brutal. Los críos te dicen lo de los pechotes. A veces la gente se confunde porque yo en mi vida no digo esas cosas.