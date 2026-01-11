Juan del Val espera dos meses, pero acaba respondiendo así de contundente a lo que Rufián dijo de él 

El escritor Juan del Val, último ganador del Premio Planeta, ha respondido con toda contundencia a unas palabras que pronunció sobre él Gabriel Rufián, diputado de ERC, desde la tribuna del Congreso hace dos meses.

"En dos años, señorías, hemos visto gana a Trump, hemos visto ganar a Milei, hemos visto ganar el Nobel de la Paz a una golpista como Corina Machado, hemos visto ganar el Planeta a Juan del Val... Hemos visto a Abascal ir de teniente coronel después de siete prórrogas para no hacer la mili y hoy estamos viendo al presidente, que no está, del partido más corrupto de la historia de este país diciéndonos que nos va a salvar de la corrupción de este país", denunció Rufián.

Ahora, en una intervención en La Roca, de La Sexta, Del Val se ha referido a esas palabras y, en general, a todas las durísimas críticas hacia su persona que ha recibido desde que ganó el Planeta, el 15 de octubre de 2025, que está dotado con un millón de euros.

"Hay cosas más importantes"

El escritor ha empezado dejando claro que no le importan las críticas a su novela, sino a su persona y ha respondido a personas en concreto. "Habla con cierto desprecio desde el Congreso de los diputados", ha recordado Del Val antes de que Nuria Roca aclarase que esa persona es "evidentemente" Rufián.

"Creo que hay cosas muchas más importantes que hablar en el Congreso de los Diputados", ha dejado bien claro el escritor, que en Instagram también hacía referencia al diputado al decir: "Políticos revoltosillos que se quedan a vivir en la capital del estado opresor o cerca de la playa de la Concha… de su novia".

Responde también a Rafael Narbona

"Por último contesto a una persona que llama analfabetos a mis lectores y a otro que dice textualmente que dice: 'Juan del Val no sólo es una mierda como escritor. También es una mierda como persona", en referencia al escritor Rafael Narbona.

Del Val ha subrayado que esa persona ni le conoce. "Ni siquiera le he saludado", ha asegurado el también colaborador de El Hormiguero.

Quien también se ha referido en las últimas horas a Juan del Val ha sido el actor y presentador Pedro Ruiz, quien ha publicado un vídeo en TikTok asegurando que no conoce al escritor pero le tiene estima.

Las palabras de Pedro Ruiz

"Quiero saludar desde aquí a Juan del Val, el ganador del Premio Planeta, para decirle que aunque no nos conocemos, tengo muy buen concepto de él y que no he dicho nunca nada al respecto de su premio ni de su conducta que fuera dañino", ha expresado.

De hecho, recuerda cuando mencionó un pensamiento del chef Karlos Arguiñano, "muy divertido", sobre el Planeta y de cómo se lo había ganado.

Ha dejado claro que no es partidario de ir "contra nadie, y mucho menos cuando un árbol asediado recibe muchas invectivas, todo lo contrario". Le ha saludado "con amabilidad" y le ha deseado suerte.