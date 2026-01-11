Un noruego explica por qué la falta de estructura en España desespera a los nórdicos: "La cultura del mañana, mañana"

España es un paraíso para las vacaciones, pero vivir aquí es otro deporte. Es la advertencia que lanza Ken, un youtuber noruego afincado en nuestro país que se dedica a explicar a los extranjeros la letra pequeña del sueño español y que forma parte de una marea demográfica cada vez mayor.

Y es que España es un destino muy atractivo para la población extranjera. Según el Censo de Población de diciembre de 2025 publicado por el Instituto Nacional de Estadística, se registran 6.911.971 extranjeros residiendo en el país.

Dentro de esa enorme cifra, según el portal especializado Padron.com, hay actualmente alrededor de 11.577 noruegos residiendo en España. Entre ellos se encuentra Ken, quien por medio de su canal denominado Spain by Ken, comparte sus viajes y su diario de vida.

Sin embargo, el creador de contenido, que ya lleva varios años viviendo en España, comparte en uno de sus últimos videos las razones por las cuales España no es un país para todo el mundo. En concreto, Ken aborda la gran barrera que hace que muchos nórdicos acaben haciendo las maletas de vuelta a casa: el ritmo de vida y la gestión del tiempo.

Un país sociable que puede ser un lugar solitario

Los españoles son personas habladoras, extrovertidas y sociables, por lo que si no te gusta compartir mucho con los demás puede que no sea tu destino ideal para residir. "España es un país muy sociable, a los españoles les gusta salir a cenar, por un café, les gusta socializar todo el tiempo", afirma el influencer noruego.

En este mismo sentido, Ken enfatiza en la importancia de adaptarse a la sociedad y cultura española. "España puede ser un lugar muy solitario, especialmente si vienes por tu cuenta y no tienes familia o amigos; no es tan fácil hacer nuevos amigos", comenta el youtuber.

"Muchas personas que yo he conocido en España se terminan volviendo a su país de origen porque no se logran adaptar al estilo de vida del país, a la sociedad española, ya que su zona de confort es muy pequeña y extrañan a sus amigos y familiares", complementa durante el vídeo.

"Cuando vienes a un nuevo país, un nuevo lugar, a nueva cultura y un nuevo idioma, si tú no eres una persona aventurera, abierta a aprender y probar cosas nuevas, de pronto España no es para ti", añade el creador de contenido.

El choque de la "urgencia"

El extranjero profundiza en el estilo de vida que se vive en España, explicando que la sociedad tiene un ritmo de vida muy lento a comparación a su país natal. "Hay mucha estructura y venimos de un ambiente muy de ritmo y aquí en España la gente es mucho más relajada, las cosas tardan mucho más tiempo, no tenemos la misma urgencia", expone Ken.

Esta falta de prisa, que desespera al principio a quienes vienen a trabajar con mentalidad alemana o escandinava, tiene un trasfondo que Ken ha tardado en comprender: "Aquí necesitamos concentrarnos en otras cosas, no solo en trabajar y trabajar".

Pese a la frustración inicial por la impuntualidad o la burocracia lenta, la conclusión del noruego es una declaración de amor al estilo de vida mediterráneo. "Tardas un poquito en acostumbrarte, pero una vez te adaptas, una vez entiendes que es una forma mejor de vivir y le das un tiempo, realmente lo apreciaras", concluye.

Al final, la falta de estructura no es un defecto, es el secreto de la felicidad española.