Una estadounidense compara la fruta de España con la de su país y es tajante: "Flipas con la diferencia"

La gastronomía española es un gran atractivo para los turistas que pasean por el país y su vez un importante propulsor para la economía nacional. Centrándonos en el sector de las frutas, según un informe publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, "en 2024 España fue el principal exportador a la UE de frutas y hortalizas y el segundo a nivel mundial en valor tras EE. UU.", expone la fuente gubernamental.

A nivel turístico no es la excepción, Rachel, una influencer estadounidense, ha visitado el mercado de Atarazanas en Málaga y se ha sorprendido por la calidad de alimentos que se encuentran allá.

La creadora de contenido ha compartido su experiencia gastronómica a través de su canal de YouTube.

La importancia de conocer los mercados locales

La mujer nacida en Texas, Estados Unidos, lleva 7 años viviendo en España y no oculta para nada su felicidad por ello, en especial por la comida local. "Estoy completamente enamorada de España y también de los mercados", afirma ella misma durante su video.

La youtuber expone las dos principales razones por la que le parece sumamente importante conocer el mercado local de los lugares a los que viaja:

En Norteamérica no existe un concepto similar al del mercadillo local.

"Creo que la mejor forma de conocer un sitio nuevo es ir al mercado central. Conocer el producto, la comida tradicional te explica mucho de un sitio y su cultura", explica la joven.

El producto español que asombra a Rachel

Tras dar un par de vueltas en Ataranzas y ver toda la variedad de pescado y comida marítima que ofrece dicho mercado, Rachel se refiere a la fruta y sus elogios no se hacen esperar.

"Algo que me sorprendió muchísimo cuando llegue a España era lo rico que está la fruta y verdura y específicamente la fruta. Es que flipas con la diferencia, hay un montón de frutas que ni tenemos en Estados Unidos, por ejemplo el paraguayo, las fresas, los higos", afirma la extranjera.

"No solo soy yo, he visto un montón de videos de estadounidenses que van no solo a España, sino a Francia y a Italia y dicen que la fruta sabor aquí y ahí en Estados Unidos no tiene tanto sabor. Tenemos mucha suerte de vivir en España y tener esta calidad tan increíble que tenemos", concluye Rachel.