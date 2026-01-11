Condenan al banco a pagar 3,5 millones a una anciana ciega por permitir que le robaran 660.000 euros con 211 retiradas del cajero

Nuevo aviso a la gran banca en Estados Unidos. Citibank, una de las principales entidades financieras del país, ha sido sancionada en Nueva York y obligada a pagar 3,5 millones de dólares tras ser acusada de prácticas bancarias engañosas que habrían perjudicado a clientes de la ciudad. La medida, anunciada por las autoridades municipales, se suma a una creciente presión regulatoria sobre los grandes bancos por su relación con los consumidores.

Según las autoridades de la ciudad, Citibank habría incurrido en conductas contrarias a la normativa de protección del consumidor, relacionadas con la gestión de cuentas y comisiones, así como con la información facilitada a los clientes. El caso ha derivado en sanciones económicas y en la imposición de medidas correctivas obligatorias, destinadas a evitar que estas prácticas se repitan.

La multa: 3,5 millones de dólares y cambios obligatorios

La sanción la ha impuesto el Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador de Nueva York, que acusa a Citibank el haber inducido a error a clientes en la apertura y mantenimiento de determinados productos financieros.

Según la investigación, el banco podría haber aplicado comisiones o condiciones sin informar de forma clara, afectando de manera especial a clientes con menos recursos o con menor conocimiento financiero. Las autoridades consideran que estas prácticas vulneran la legislación local de defensa del consumidor.

Además del pago de los 3,5 millones de dólares, Citibank deberá modificar procedimientos internos, reforzar la transparencia en la información contractual y someterse a supervisión adicional durante un periodo determinado.

El contexto: presión creciente sobre la gran banca

El caso de Citibank no es aislado. En los últimos años, las autoridades estadounidenses —especialmente a nivel estatal y municipal— han intensificado el control sobre las prácticas comerciales de los grandes bancos, en un contexto de desconfianza social tras décadas de escándalos financieros.

Nueva York, como principal centro financiero del país, se ha convertido en uno de los territorios más activos en la imposición de sanciones. El mensaje es claro: el tamaño del banco no lo sitúa por encima de la ley.

Qué dice Citibank

La entidad, integrada en el grupo Citigroup, ha evitado reconocer irregularidades de forma explícita, pero ha aceptado el acuerdo con las autoridades municipales. En un comunicado, el banco ha señalado que colaboró con la investigación y que ya ha adoptado medidas internas para mejorar sus procesos y comunicaciones con los clientes.

Citibank defiende que los problemas detectados no reflejan su política general, aunque el acuerdo incluye compromisos formales para cambiar prácticas concretas que, según el regulador, no cumplían los estándares exigidos.

Y qué ocurre en España

En España no hay una "ley de abuso bancario" única, sino un conjunto de normas civiles, de consumo y financieras que permiten anular cláusulas abusivas (hipotecas, comisiones, tarjetas) y reclamar al banco; los datos recientes muestran un volumen récord de quejas y una altísima tasa de éxito de los clientes en los tribunales.

Si vamos a los datos, se registró un récord histórico de 56.099 reclamaciones al Banco de España en 2024, un 69% más que en 2023, la cifra más alta en 38 años, según publicó Forbes.

Un 60% de las quejas trataban sobre préstamos hipotecarios, sobre todo devolución de gastos tras sentencias sobre cláusulas abusivas; un 15% se referían a tarjetas, y otra cifra similar a cuentas, transferencias y adeudos, según este informe del Banco de España.

En cuanto a las cláusulas abusivas, se tramitaron 71.962 demandas (cláusulas suelo, vencimiento anticipado, gastos, multidivisa, etc.); de ellas, 69.587 terminaron con sentencia favorable al cliente, es decir, los consumidores ganaron aproximadamente el 97% de los pleitos.