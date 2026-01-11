Jorge Roig, experto en fisiología, sobre la utilidad de contar calorías: "Puedes tener una carga energética menor a la necesaria y, aun así, enfermar y no adelgazar"

¿Cuántas veces has escuchado decir "si quieres adelgazar come menos"? Una idea que nos han inculcado desde bien pequeños. Una teoría, además, que con el tiempo y la evidencia científica ha quedado completamente desmentida.

El experimentado fisiólogo argentino, Jorge Roig, profundiza respecto al tema en entrevista con La Zona Podcast, un canal de YouTube dedicado a la ciencia aplicada a la nutrición, el deporte y la fisiología humana.

Roig ha formado parte de la cátedra de Fisiología del Ejercicio en la Universidad Nacional de La Plata (Buenos Aires, Argentina), y a lo largo de su carrera se ha desempeñado como docente universitario y catedrático, integrando la rigurosidad académica con una sólida vocación formativa.

El déficit calórico no es el camino indicado

¿Por qué la teoría que correlaciona la cantidad de alimentos ingeridos con el peso de la persona ha sido desmentida por la ciencia? Es importante mencionar que la sociedad humana padece de sobrepeso y obesidad desde hace varios años.

"A lo largo de la historia universal, al menos en Occidente, no hemos tenido éxito de mostraros más delgados. La gente sigue gordita, sigue con una obesidad que no la desea tener. Hasta ahora ha fallado todas las estrategias, desde la alimentación, desde el ejercicio", afirma Jorge.

"Puedes tener una carga energética menor a la necesaria y, aun así, enfermar y no adelgazar", sostiene el profesional, señalando que cuando el cuerpo no se encuentra en un estado saludable, la perdida de grasa no ocurre con normalidad.

Consumir menos calorías no es el camino a seguir. Además, se comete el error de "no comprender que mi organismo ante una falla mitocondrial inexorablemente va a ir a buscar calorías a cualquier lado porque sabe que fallece", sentencia el profesional argentino.

¿Qué es la mitocondria y para qué sirve?

"La mitocondria es un dispositivo energético, quema grasa, el quemar grasa depende de que ella funcione, por tanto, si yo me meto una restricción calórica y lo hago para perder el excedente tejido graso, pero mis mitocondrias están ineptas para metabolizar esa grasa, no la puedo perder a la grasa", explica Roig.

"Consecuentemente, si algo pierdo será por ejemplo proteínas, porque será lo único que la mitocondria podrá seguir metabolizando en el mejor de los casos", comenta Jorge.