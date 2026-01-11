El productor de cine Enrique González Macho vaticina así el futuro de las salas de cine

El productor y distribuidor de cine español Enrique González Macho ha hablado en el Hoy por hoy de la Cadena Ser sobre la situación y el futuro de las salas de cine. Para contestar a esta cuestión, ha hecho un resumen de cómo ha evolucionado desde que se inventó hasta la actualidad.

"Creo que son todo fases que pueden hacer más o menos daño, el problema es si pasan una barrera del año que ya es irreversible. Eso no lo saben ni ellos mismos, mira los problemas que hay en Estados Unidos con el yo te compro, tú me vendes, yo te alquilo y con todo ello están destrozando todo sin avanzar demasiado", ha comenzado diciendo.

Tras estas palabras ha empezado a enumerar las diferentes crisis que ha vivido el mundo del cine: "Ha habido varios momentos clave en la historia del cine. Primero surge el cine y mira qué bien, pero luego tiene su primera crisis muy grande cuando la RKO americana vende sus películas para la televisión".

"La tuvo porque el cine no se concibió para emitirse en televisión y sí en una sala y todo el mundo dijo que se iba a acabar el cine", ha explicado.

La respuesta de la industria

Entonces, ha proseguido contando, desde la industria se reaccionó y "se dijo que iban a ir a las salas por narices, así que se inventó el color y las grandes pantallas, el panavisión y todo lo que hemos conocido". Ahí, ha subrayado, "el cine volvió a tener su importancia".

Tras superar ese primer momento aciago González Macho ha continuado diciendo que llegó un segundo: "Vino el peor momento de todos, que fue el del vídeo. Fue el peor porque todos podían tener las películas en su casa. Todas las fruterías eran videoclubs, las cafeterías igual".

"Sin embargo igual que vino eso, sin ningún material, se fue a hacer puñetas", ha sentenciado. Por ello, ha explicado que ahora es el mundo de las plataformas y ha dado su opinión sobre si pueden convivir.

"Creo que sí que pueden convivir si se sabe hacer producto para las plataformas y producto para el cine", ha rematado el especialista.

El número de salas en España

Tal y como publicó en su informe el pasado mes de mayo la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), los locales de cine en toda España llegaron a alcanzar máximos de los últimos treces años gracias a un incremento del 1,1% en relación con 2024 pasando de 752 a 760.

Esta es la evolución que muestra AIMC tanto de los locales como de las salas y pantallas en España en la última década:

Año 2025: 760 locales y 3562 salas/pantallas.

760 locales y 3562 salas/pantallas. Año 2024: 752 locales y 3560 salas/pantallas.

752 locales y 3560 salas/pantallas. Año 2023: 751 locales y 3591 salas/pantallas.

751 locales y 3591 salas/pantallas. Año 2022: 732 locales y 3626 salas/pantallas.

732 locales y 3626 salas/pantallas. Año 2021: 706 locales y 3563 salas/pantallas.

706 locales y 3563 salas/pantallas. Año 2019: 723 locales y 3593 salas/pantallas.

723 locales y 3593 salas/pantallas. Año 2018: 697 locales y 3518 salas/pantallas.

697 locales y 3518 salas/pantallas. Año 2017: 699 locales y 3534 salas/pantallas.

699 locales y 3534 salas/pantallas. Año 2016: 675 locales y 3492 salas/pantallas.

675 locales y 3492 salas/pantallas. Año 2015: 679 locales y 3558 salas/pantallas.

En cambio, en cuanto al número de butacas la tendencia sí que ha sido de clara reducción al pasar de las 798252 del 2015 a las 732080 del año pasado. Esto es debido, fundamentalmente, a que son de mayor tamaño y comodidad.

¿Quién es Enrique González Macho?

Enrique González Macho nació en Santander en 1947 y es uno de los grandes productores y distribuidores de cine en España, llegando a ser presidente de la Academia de Cine Española entre los años 2011 y 2015 sustituyendo a Álex de la Iglesia.

González Macho también es el propietario de la cadena de cines Renoir, que está presenten en seis ciudades en España, y es socio de Filmin, uno de los mayores portales digitales informativos sobre la industria cinematográfica mundial. Además, también recibió en 1998 el Premio Nacional de Cinematografía.