Jorge Lorenzo: "Einstein no inventó la bombilla con 20 años sino con la edad con la que la inventó"

Jorge Lorenzo, piloto español de Repsol Honda, cometió esta semana un garrafal error histórico, científico y, en definitiva, de cultura general, al responder de este modo a por qué estrena su nuevo depósito una vez avanzada la temporada de Moto GP.

Estas fueron sus palabras, según recoge la agencia EFE:

“Einstein no inventó la bombilla con veinte años sino con la edad con la que la inventó. Yo no me estoy comparando con la bombilla, ni mucho menos, pero es una invención para el motociclismo y cuando probé la Honda, preparamos una pieza para aplicar una ayuda parecida, pero esa pieza que probamos en los test de Valencia y de Jerez no funcionó, daba más problemas que soluciones”.