Los tres precandidatos a presidir Nuevas Generaciones se unen en una candidatura única liderada por Ignacio Dancausa, el candidato ayusista

Habrá una única candidatura para presidir Nuevas Generaciones del PP. Los tres precandidatos a presidir la organización juvenil popular se han unido finalmente en una candidatura única que estará encabezada por el actual presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Madrid, Ignacio Dancausa, una figura cercana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de Génova, tras la publicación de un comunicado y un vídeo en el que Dancausa y el actual presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Murcia, Antonio Landáburu, informan que aspirarán a ser presidente y vicepresidente de la organización juvenil del PP.

La tercera precandidata, la diputada valenciana Candela Anglés, también formará parte de este equipo, que tendrá que ser ratificado en el Congreso. Todo ello, han señalado Dancausa y Landáburu en el comunicado, tras haber alcanzado los dos candidatos los avales necesarios para presentarse al XVI Congreso de Nuevas Generaciones de España.

"Hemos decidido unirnos para construir el mejor proyecto posible", apunta el texto, que asegura que este congreso es una oportunidad para construir "la organización más fuerte, unida y útil para los jóvenes" y el Partido Popular de la historia democrática.

Los próximos 10 y 11 de julio se celebrará en Valladolid el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones en el que se elegirá al sucesor de la diputada Bea Fanjul, presidenta de la organización juvenil desde abril de 2021, cuando se celebró el anterior congreso. Un evento con el que el PP de Alberto Núñez Feijóo pretende dar un impulso al reñido voto joven, de cara a las futuras elecciones generales.