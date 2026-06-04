Ana Asensio, doctora en Neurociencia, sobre por qué se debe siempre caminar unos minutos al día: "Cuando te mueves, se produce en el cerebro lo que llamamos factores neurotróficos"

La neurocientífica Ana Asensio ha pasado por el podcast 'Tiene Sentido', donde ha hablado de algunos hábitos, tanto aquellos que nos hacen bien, como los que no. Uno de los que ha destacado por encima del resto ha sido el de caminar, el cual considera totalmente necesario para mejorar el estado de ánimo, así como para reducir el estrés.

"Mi padre tenía un grupo de caminantes y esto a ellos les dio mucho, les dio mucha salud, mucha longevidad, les unió muchísimo. No se conocían de nada, eran cuatro. Compartían confidencias, les mejoraba el estado de ánimo... De hecho, yo creo que mi padre alargó la aparición de su enfermedad por cómo caminaban", señala durante la conversación en el pódcast.

"¿Qué tiene que ver el caminar con la felicidad? Bueno, para mí tiene que ver más que con la felicidad es un ingrediente para que tu cuerpo funcione bien. Cuando tú te mueves, se produce en el cerebro lo que llamamos factores neurotróficos. Los factores neurotróficos son tus neuronas y sus conexiones hablándose mucho y bonito para que la sustancia fluya", agrega la misma.

Esto no solo ayuda a que se mejore el estado de ánimo, sino que además produce factores antiestrés e incrementa la calma en el individuo. "Claro, cuando eso se produce, toda mi serotonina, que es la que mantiene bien mi estado de ánimo, se va a producir. Se producen también factores antiestrés, se baja el cortisol, es decir, aumenta el estado de ánimo, aumentan las endorfinas y aumenta la calma", explica.

Como ejemplo de ello pone a los filósofos, los cuales solían reflexionar mientras caminaban, o a sus propios pacientes, a quienes suele recomendar caminar. "Y entonces como el dormir que ordena, pues el caminar también ordena. De hecho, los filósofos que hacían filosofaban paseando. Yo muchas veces digo, 'Mis terapias me encantarían que fueran caminando'", asegura la experta, que concluye que la felicidad se compone de diferentes elementos, entre ellos el hecho de caminar (y de hacerlo bien, no de forma compulsiva).

"Nuestra felicidad se compone de otras muchas cosas, de los afectos, las relaciones, de un buen descanso, tiene mucho que ver el hábito de moverte y de moverte sanamente, no compulsivamente, con cuidado y con amor", concluye la misma en el podcast.