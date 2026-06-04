Preguntan a Quevedo por las comparaciones con Rosalía y deja una reflexión que dice mucho de él

Pedro Quevedo ha hablado sobre las comparaciones que le hacen con Rosalía y C. Tangana en una entrevista concedida a la revista GQ tras la publicación de su tercer disco, El Baifo, y ha dejado una reflexión que va a hacer pensar a más de uno.

"Compararme a mí con Rosalía no tiene sentido", responde en la citada revista. Para él, son "dos cosas que no tienen nada que ver": "Yo no soy ningún erudito de la música. No tengo ni idea de teoría musical, tengo mucho oído, creo yo".

Afirma ser una persona que ha escuchado mucha música, que le encanta y que le vuelve loco, pero asegura que nunca se compararía con la cantante catalana. "Y luego ya, tema números... Yo hago una música, que es con la que yo me he criado, que vive un momento de auge, pero mi carrera no tiene punto de comparación con alguien que lleva 15 años con un proyecto sólido", ha defendido.

"Habría que tener mucha cara dura para decirle a Rosalía qué es lo que debería hacer"

Vaticina al propio periodista que, a lo mejor, y solo a lo mejor, dentro de 15 años "nos volvemos a ver y tengo una carrera extensa, pero ahora yo soy un pibe de 24 años que empezó a cantar con 18".

Preguntado sobre si España está exportando suficiente música, Quevedo vuelve a mencionarla: "España es un país que tiene muchos tipos de música: representantes del pop-rock enorme, Rosalía, Tangana, Bad Gyal... sí tenemos representantes grandes fuera".

Además, para Quevedo, tanto Rosalía como Tangana podrían haber llegado igual de lejos "con major o sin major": "Han sido dos ejemplos de utilizar las majors para acompañar su visión y crear algo enorme. ¿Tú crees realmente que alguien de Sony le propone algo artísticamente a Rosalía? No creo. Habría que tener mucha cara dura para decirle a Rosalía qué es lo que debería hacer".

"Yo no sé quién podría tener ese ego. La gente quiere escuchar el momento en el que está Rosalía, lo que tenga que contar. Por mucho que sepas de industria musical, si tú tienes cierta sensibilidad, tú escuchas su tema y dices: ‘Esto es la hostia’", ha rematado en GQ España.