Juan Muñoz, de 'Cruz y Raya', se convierte en tendencia en Twitter por una foto (y no sale él)

Depp demandó a su exmujer por un artículo de opinión que escribió en The Washington Post en 2018 después de que ambos se divorciaran y en el que se refería a sí misma como una persona que había tenido experiencia en lo que “representa el abuso doméstico”, recuerda The New York Times.

El protagonista de la saga Piratas del Caribe, que ya intentó en un juzgado de Londres que prosperara esta denuncia por difamación sin conseguirlo, tendrá una nueva oportunidad en la vista que se inició este lunes en un juzgado del estado de Virginia y ante un jurado.