El 19% de los jóvenes españoles alaban el franquismo: la opinión de un historiador es para enseñarla hasta en Selectividad

Un barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicos (CIS) del pasado mes de octubre reflejó un dato bastante preocupante. El 19% de los jóvenes españoles consideraba como "buena" la etapa de la dictadura de Francisco Franco.

Una estadística que, desde entonces, ha generado numerosas reacciones en los últimos meses. Desde figuras públicas, artistas, como profesores universitarios, de Secundaria e historiadores.

Uno de ellos ha sido Daniel Bárcena, historiador y profesor de Secundaria, en una columna de opinión publicada este viernes en elDiario.es. En ella, ha hablado de cómo se enseña en centros como el suyo la dictadura.

"La ultraderecha asciende en toda Europa, en ciertas partes del mundo y en España, también. Cuando algo así ocurre siempre se buscan chivos expiatorios. En este caso nos ha tocado, como en muchas otras ocasiones, a los docentes y a la educación en su conjunto", ha defendido.

Daniel Bárcena ha revelado que "uno no se cansa de leer, ver y escuchar que en los institutos de este país no se enseña el franquismo o que no se enseña como se debe enseñar".

"Todos coinciden: en la educación secundaria no se trabaja esta parte de la Historia de España y por esta razón los jóvenes no tienen pensamiento crítico y se tragan sin dudar cualquier bulo neofranquista que circula por la red en numerosos formatos. Estos suelen ser siempre los mismos: los pantanos, la seguridad social, la paga extra", ha detallado.

Respecto a si se enseña o no bien, el historiador ha defendido que él cree que "sí, en la mayoría de los casos". "Lo que no podemos pretender es que con tres horas de clase a la semana y un amplio temario que desarrollar, los muchachos y muchachas salgan con una especializada formación de cada periodo histórico", ha añadido.

Pero sí ha advertido de lo que suele pasar con los horarios de una asignatura como la de Historia de España.

"El profesor más avispado y organizado podrá dedicar al franquismo no más de seis sesiones de clase si quiere desarrollar el temario completo".

"Tenemos tres a la semana".

"Es muy poco tiempo para tratar un tema en profundidad".

La advertencia del profesor de Secundaria es que los jóvenes no suelen estudiar la asignatura para aprenderla, sino para intentar aprobarla. "Realmente y por desgracia, no son muchos los que les interese la materia de verdad. Por supuesto también hay jóvenes que están muy interesados en la Historia y sus cosas, pero la realidad es la que es y la mayoría priorizan lo que les interesa, como debe ser", ha señalado.

"Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero poco podemos 'competir' en este asunto con tres o seis horas anuales de docencia sobre esta etapa histórica frente a horas y horas de material inflamable en redes que nuestros adolescentes consumen sin piedad", ha sentenciado.