Un prestigioso medio europeo lleva a portada lo que está pasando con la economía en España

Lo que está logrando España en términos económicos lleva tiempo llamando la atención entre expertos y autoridades monetarias tanto dentro como fuera de Europa. Ejemplo de ello es el artículo que The Parliament Magazine, uno de los medios más influyentes de Bruselas, ha llevado a portada sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

En él, la periodista Paula Soler comparte un análisis sobre la política migratoria de España y cómo se está aprovechando la situación para fortalecer e impulsar su propia economía. Por dar algunos datos, España ha vuelto a ser en 2025 la economía con mayor crecimiento de Europa y las previsiones apuntan a que lo volverá a ser en 2026.

Por poner otro ejemplo, el ratio de deuda sobre el PIB (Producto Interior Bruto) ha caído hasta el 103,2%, dos décimas menos que en el pasado trimestre. Una buena evolución que permitió que agencias de calificación como Moody's y Fitch o Standard & Poor's Global (S&P) subieron hace unos meses la calificación de España por su fortaleza económica.

Desde The Parliament Magazine han puesto la lupa en la gestión de la inmigración en España. "En un momento en que la mayoría de los gobiernos europeos endurecen tanto la retórica como las normas en torno a la migración, España apuesta por una estrategia opuesta: explicar a su población la importancia de la migración", ha señalado.

Han destacado que desde el Gobierno aseguran que los recién llegados "son necesarios para sostener la economía, apoyar al envejecimiento de la población y fortalecer los mercados laborales".

Claudia Finotelli, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, ha hablado con el citado medio europeo y ha reconocido que "los datos hablan por sí solos". "En términos de discurso político, España es muy probablemente un caso único, ya que nunca se ha minimizado la importancia de la inmigración para el crecimiento económico", ha detallado.

En el artículo, han destacado que algunos gobiernos internacionales están implementando políticas sorprendentemente similares a las de España, aunque Finotelli explica que lo están haciendo "de forma silenciosa".

La noticia principal en la web de 'The Parliament Magazine'.

"Un análisis del BCE publicado el año pasado señaló que en los países europeos donde la población en edad de trabajar se está reduciendo (como Alemania, España, Francia o los Países Bajos) los inmigrantes han ayudado a compensar la escasez de mano de obra nacional", ha expuesto el citado medio.

También se han hecho eco de lo que ha dicho el Banco de España, considerando que los inmigrantes han ayudado en esta buena evolución. "Dado que los inmigrantes en España tienden a ocupar empleos muy necesarios que requieren baja cualificación, baja productividad y bajos salarios, también han ayudado a consolidar un modelo económico que depende en gran medida del turismo y los servicios personales", han expuesto, junto a la explicación de Carmen González, investigadora principal del Real Instituto Elcano.

El prestigioso medio europeo ha puesto en valor que la experiencia de España "demuestra que no existe una solución milagrosa para la crisis demográfica europea". "Pero también demuestra que la forma en que los gobiernos abordan la migración puede ser tan importante como las políticas que adoptan", han sentenciado.

La previsión de crecimiento de España y la zona euro

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó hace unos meses sus previsiones de crecimiento en Europa y volvió a situar a España como una de las grandes economías mundiales que van a crecer en 2026.