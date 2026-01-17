Ismael Serrano habla dos años después de esta comentada metedura de pata de Feijóo en el Congreso

El cantautor Ismael Serrano ha concedido una entrevista al diario El País en la que ha hablado de lo que supone posicionarse políticamente, algunos asuntos de actualidad, pero también ha recordado dos años después una de las meteduras de pata más comentadas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso.

Se trata de una de las escenas que protagonizó el presidente del principal partido de la oposición en la Cámara Baja, el 15 de noviembre de 2023. Dos años después, el autor de canciones como Ahora que te encuentro o Si se callase el ruido, entre muchas otras, ha hablado de ello.

"Estoy seguro de que cuando Feijóo atribuyó a Machado una cita mía, fue porque se lo propuso alguien de su equipo a quien le gustan mis canciones", ha señalado Ismael Serrano.

"No le ha hecho ningún favor a don Antonio. ¿Hasta en las citas miente usted? Dice: 'Hoy es siempre todavía, todavía la vida es ahora'. Y omite: 'Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos'. Esta es la cita completa, señor Sánchez", aseguró en su momento Feijóo, aunque ese añadido pertenecía al cantautor español.

Ismael Serrano reaccionó en su momento con un mensaje en la red social X: "No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción 'Ahora' en la grabación de un concierto en vivo (Principio de Incertidumbre)".

Un panorama "desolador"

Pero Ismael Serrano no se ha quedado ahí en su entrevista en el diario El País y ha hablado de "panorama desolador" respecto a lo que está pasando en los últimos meses en todo el mundo.

"Estados Unidos parece sumido en una distopía, me preocupa la crueldad como tendencia, el hecho de que se ridiculice a las buenas personas en redes sociales y haya personajes como Milei que se refieran al buenista en términos peyorativos", ha defendido.

Por eso ha mandado un mensaje a los más jóvenes, ya que entiende que busquen romper con lo establecido viendo las escenas y los comportamientos de los políticos tanto fuera como dentro de España.