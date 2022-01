Juanma Castaño se pronuncia directamente sobre la polémica con Ibai Llanos por Leo Messi

Juanma Castaño ha ido este martes a divertirse a El Hormiguero, donde ha hablado de la polémica que protagonizó en agosto a raíz de la entrevista de Ibai Llanos a Leo Messi en la presentación del futbolista con el PSG.

En un momento de la entrevista el conductor del formato de Antena 3, Pablo Motos, le ha preguntado directamente. “¿Ibai en qué liga está? Porque tú te cabreaste mucho cuando Leo Messi, en vez de darte la entrevista a ti, se la dio a ibai”, ha lanzado. “Esta pregunta, sabía que me la ibas a hacer”, ha reaccionado este, y Motos ha sentenciado: “Por supuesto”.

“Yo no me cabreé con Ibai”, ha repetido en dos ocasiones, “solo faltaba”, ha señalado. “Yo, con lo que me cabreé, es con que Messi, después de veintipico años en España, vaya a París y solo de esa entrevista a Ibai”, ha explicado.

Además ha señalado que varios medios han estado todos estos años diciendo que es el “recontramejor del mundo”, que es “el dios del fútbol y de repente no les dejan entrar ni a las ruedas de prensa”. “Eso fue lo que a mí me cabreó”, ha confesado.