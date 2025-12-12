Muere el actor Adolfo Fernández, de series como 'Policías' y 'Águila Roja', a los 67 años
El intérprete, que sufría un cáncer, ganó un premio Max por la obra teatral 'En la orilla’ de Chirbes.
El actor Adolfo Fernández, conocido de series como Policías o Águila Roja, ha fallecido a los 67 años este viernes en su casa de Perales de Tajuña (Madrid) a causa de un cáncer, según han comunicado medios como El País.
Nacido en Sevilla pero criado en Bizkaia, Fernández participó en más de 100 películas, entre ellas Todo es silencio de José Luis Cuerda (2012), Mataharis de Icíar Bollain (2007) o Hable con ella de Pedro Almodóvar (2002) y obras de teatro y en más de una decena de series de televisión como 7 vidas, Amar es para siempre o Machos Alfa.
"Fallece el actor Adolfo Fernández a los 67 años. Participó en películas como Entre las piernas, Yoyes, El arte de morir o Todo es silencio. Era miembro de la Academia de Cine", ha informado la Academia de Cine en X.
El actor también desarrolló su carrera como dramaturgo y en 2002 puso en marcha su propia compañía, K Producciones, y ganó un Max por su adaptación de En la orilla, la novela de Rafael Chirbes.