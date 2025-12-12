Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Muere el actor Adolfo Fernández, de series como 'Policías' y 'Águila Roja', a los 67 años
Muere el actor Adolfo Fernández, de series como 'Policías' y 'Águila Roja', a los 67 años

El intérprete, que sufría un cáncer, ganó un premio Max por la obra teatral 'En la orilla’ de Chirbes.

Marina Prats
Adolfo Fernández, en una imagen de archivo.
Adolfo Fernández, en una imagen de archivo.Chema Clares

El actor Adolfo Fernández, conocido de series como Policías o Águila Roja, ha fallecido a los 67 años este viernes en su casa de Perales de Tajuña (Madrid) a causa de un cáncer, según han comunicado medios como El País.

Nacido en Sevilla pero criado en Bizkaia, Fernández participó en más de 100 películas, entre ellas Todo es silencio de José Luis Cuerda (2012), Mataharis de Icíar Bollain (2007) o Hable con ella de Pedro Almodóvar (2002) y obras de teatro y en más de una decena de series de televisión como 7 vidas, Amar es para siempre o Machos Alfa.

"Fallece el actor Adolfo Fernández a los 67 años. Participó en películas como Entre las piernas, Yoyes, El arte de morir o Todo es silencio. Era miembro de la Academia de Cine", ha informado la Academia de Cine en X.

El actor también desarrolló su carrera como dramaturgo y en 2002 puso en marcha su propia compañía, K Producciones, y ganó un Max por su adaptación de En la orilla, la novela de Rafael Chirbes.

Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 