Hay más imágenes: los demócratas publican nuevas fotos de Epstein en las que se puede ver a Trump, Bill Clinton y Steve Bannon

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han hecho públicas nuevas imágenes del patrimonio de Jeffrey Epstein, donde aparecen figuras como Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon (exasesor de Donald Trump en la Casa Blanca), Bill Gates y Richard Branson, entre otros. Las fotos, 19 en total, forman parte de la documentación obtenida del patrimonio de Epstein y están siendo estudiadas como parte de la investigación.

Estas son algunas de las imágenes publicadas Ver la galería Ver la galería Ver la galería Ver la galería

Entre las imágenes publicadas se incluye un recipiente de condones con la caricatura de Trump y la frase "¡Soy ENORME!", así como fotos de Trump con varias mujeres cuyos rostros han sido censurados, y otras de Bannon con Epstein, Clinton con Epstein y Maxwell, o Gates con el ex príncipe Andrés. Ninguna de las fotografías muestra menores de edad, y no se ha especificado la fecha ni el lugar de las tomas.

Robert García, representante demócrata de mayor rango en el Comité, ha dicho que los archivos contienen "más de 95.000 fotografías, incluidas imágenes de los hombres ricos y poderosos que pasaron tiempo con Jeffrey Epstein" y "miles de fotografías de mujeres y propiedades de Epstein".

-Noticia de última hora-