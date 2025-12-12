Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Hay más imágenes: los demócratas publican nuevas fotos de Epstein en las que se puede ver a Trump, Bill Clinton y Steve Bannon
Global
Global

Hay más imágenes: los demócratas publican nuevas fotos de Epstein en las que se puede ver a Trump, Bill Clinton y Steve Bannon

Las fotos forman parte de la documentación obtenida del patrimonio de Epstein y están siendo estudiadas como parte de la investigación

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Imágenes publicadas por los demócratas
Imágenes publicadas por los demócratasDemócratas de la Cámara de Representantes

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han hecho públicas nuevas imágenes del patrimonio de Jeffrey Epstein, donde aparecen figuras como Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon (exasesor de Donald Trump en la Casa Blanca), Bill Gates y Richard Branson, entre otros. Las fotos, 19 en total, forman parte de la documentación obtenida del patrimonio de Epstein y están siendo estudiadas como parte de la investigación.

Una de las fotos publicadas en las que aparece Bill Clinton junto a Epstein
Estas son algunas de las imágenes publicadas 
Epstein y Trump en una de las imágenes publicadas por los demócratas
Imágenes publicadas por los demócratas
Otra imagen publicada por los Demócratas de la Cámara de Representantes
Imágenes publicadas por los Demócratas de la Cámara de Representantes
Hay más imágenes: los demócratas publican nuevas fotos de Epstein en las que se puede ver a Trump, Bill Clinton y Steve Bannon
1 4

Una de las fotos publicadas en las que aparece Bill Clinton junto a Epstein

Demócratas de la Cámara de Representantes
Hay más imágenes: los demócratas publican nuevas fotos de Epstein en las que se puede ver a Trump, Bill Clinton y Steve Bannon
2 4

Epstein y Trump en una de las imágenes publicadas por los demócratas

Demócratas de la Cámara de Representantes
Hay más imágenes: los demócratas publican nuevas fotos de Epstein en las que se puede ver a Trump, Bill Clinton y Steve Bannon
3 4

Imágenes publicadas por los demócratas

Demócratas de la Cámara de Representantes
Hay más imágenes: los demócratas publican nuevas fotos de Epstein en las que se puede ver a Trump, Bill Clinton y Steve Bannon
4 4

Otra imagen publicada por los Demócratas de la Cámara de Representantes

Demócratas de la Cámara de Representantes

Entre las imágenes publicadas se incluye un recipiente de condones con la caricatura de Trump y la frase "¡Soy ENORME!", así como fotos de Trump con varias mujeres cuyos rostros han sido censurados, y otras de Bannon con Epstein, Clinton con Epstein y Maxwell, o Gates con el ex príncipe Andrés. Ninguna de las fotografías muestra menores de edad, y no se ha especificado la fecha ni el lugar de las tomas.

Robert García, representante demócrata de mayor rango en el Comité, ha dicho que los archivos contienen "más de 95.000 fotografías, incluidas imágenes de los hombres ricos y poderosos que pasaron tiempo con Jeffrey Epstein" y "miles de fotografías de mujeres y propiedades de Epstein".

-Noticia de última hora-

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 