Moncloa hace caso omiso a Yolanda Díaz: no está sobre la mesa remodelar el Gobierno

El Gobierno reconoce el derecho de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a opinar sobre la necesidad de una remodelación profunda del Ejecutivo, pero no comparte su idea y recuerda que los cambios en el gabinete son una prerrogativa exclusiva del presidente Pedro Sánchez

Fuentes del Gobierno consultadas por EFE destacan además que ningún ministro está implicado en los casos de presunta corrupción o acoso que están saliendo a la luz. Es más, Sánchez está contento con el actual gabinete.

"Tranquilidad absoluta", recalcan ante la rueda de prensa que tiene previsto protagonizar el lunes el jefe del Ejecutivo en la Moncloa para hacer balance el año y repasar los objetivos cumplidos.

"Se acabaron las reflexiones"

Este viernes, después de la cascada de escándalos que cercan al PSOE, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había reclamado al presidente del Gobierno que acometiera un "cambio profundo en el Gobierno" y que actúe ya con medidas anticorrupción, dado que el Ejecutivo "así no puede seguir".

"Se acabaron las reflexiones, se acabó los cambios y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar", ha advertido en declaraciones a 'La Sexta'. En ese aspecto, Díaz ha recalcado que no le compete a ella decidir si tiene que haber elecciones anticipadas, dado que es respetuosa con las atribuciones del presidente, pero ha insistido en que el Ejecutivo "tiene que ser reformulado en profundidad".

Yolanda Díaz, por último, ha afirmado que el presidente de Gobierno y el PSOE tienen que dar explicaciones porque "estar callado" no está ayudando "a nadie". "Honestamente tiene que dar explicaciones y tiene que tomar decisiones", ha aseverado.

¿Elecciones en 2026?

Sumar no es el único 'socio' del bloque de investidura que recela de los escándalos que cercan del Gobierno El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, también ha exigido al PSOE que reaccione y proceda a crear en el Congreso la comisión de investigación sobre la trama 'Koldo', al afear que sigue sin ver la luz desde que los socialistas lo registraron en junio. "179 días sin convocar la comisión de Ábalos-Cerdán y del anuncio de prohibir que empresas como Acciona contraten con la Administración. Si quieren tomarse las uvas deben cumplir ya", ha dicho.

Por otro lado, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha afirmado que ella "apostaría" por que en 2026 habrá elecciones generales ante "la crisis" que vive el Gobierno, aunque desconoce en qué fecha podrían celebrarse.