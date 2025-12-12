El secretario de Seguridad de Rusia activa las alarmas: "Un surgimiento de los 'embriones' de la OTAN en el Este"

El presidente ruso, Vladímir Putin (d), conversa con el secretario del Consejo de Estado, Serguéi Shoigu (i), durante el Congreso de la Sociedad Geográfica Rusa, el 23 de octubre de 2025 en Moscú, Rusia. EE. UU.

Rusia ha lanzado una nueva advertencia sobre lo que considera un posible avance de la OTAN en Asia. Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y exministro de Defensa, aseguró durante su visita a Vietnam que en la región están surgiendo pequeños grupos que Moscú ve como “embriones de la OTAN en el Este”, capaces de amenazar tanto a Rusia como a los países de la ASEAN.

“Hay un surgimiento de pequeñas formas que podría llamar, quizá de manera un poco grosera, los ‘embriones’ de la OTAN en el Este”, dijo Shoigu ante la prensa, describiendo estas alianzas incipientes como una posible amenaza futura.

Aunque no nombró a países concretos, medios estatales rusos vinculan sus preocupaciones a agrupaciones como AUKUS o el Cuarteto Indopacífico, donde participan Estados Unidos, Japón, Australia y otros aliados.

El mensaje de Moscú es claro. Cualquier movimiento estratégico en Asia que se parezca a la OTAN será vigilado de cerca. Shoigu y otros responsables rusos advierten que estas alianzas podrían crecer y convertirse en una versión asiática de la alianza occidental, y que Rusia responderá fortaleciendo su presencia militar y económica en la región.

Esta advertencia llega casi de forma paralela a que el máximo jefe de la OTAN, Mark Rutte, pidiese durante su visita a Berlín a las naciones de la alianza prepararse para guerras "como las de nuestros abuelos". "Debemos ser clarísimos sobre la amenaza: somos el próximo objetivo de Rusia y ya estamos en peligro", advirtió el mismo.