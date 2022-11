Kim Kardashian y Kanye West alcanzan un acuerdo de divorcio, según la CNN

Antes de anunciar su divorcio, los tabloides estadounidenses como People, Page Six y Entertainment Tonight llevaban meses informando de la crisis matrimonial, que se vio agravada cuando el rapero presentó una controvertida y surrealista campaña presidencial para las elecciones presidenciales de 2020 en EE.UU.

Kardashian, que se casó con West en 2014, ha triunfado en la televisión con el reality Keeping Up with the Kardashians, y es una de las celebridades más populares en las redes sociales (tiene unos 200 millones de seguidores en Instagram).